「華爾街老將」警告市場正處於巨大泡沫時期　但不會崩盤

在華爾街工作了數十年的明星投資者Rich Bernstein警告稱，此次泡沫的規模大於網路泡沫和房地產泡沫，但並不會出現市場崩盤的情況。



《華爾街見聞》報道，美國「機構投資者名人堂」成員伯恩斯坦近日表示，市場正處於一個巨大的泡沫時期，但除非流動性迅速枯竭，否則出現大規模熊市的概率可能比人們想象的要低得多。

Rich Bernstein當地時間周一（8月9日）在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，「我們現在所處的可能是我職業生涯中最大的泡沫時期。」

作為在華爾街有幾十年經驗的老將，Rich Bernstein還暗示，此次泡沫的規模大於網路泡沫和房地產泡沫；又認為當前比6月份更危險。當時他曾警告稱，比特幣是一個泡沫。當陷入泡沫時，人們會變得非常短視。他們只關注非常小的投資領域。

同時，Rich Bernstein還對大型科技公司、比特幣和長期債券等長期資產發出了警告。他認為，美聯儲已經扭曲了長期資產的走勢，但任何持有這些長期資產的人都必須堅信，長期利率不會上升，因為這是泡沫的剋星。

儘管Rich Bernstein發出了泡沫警告，但他並不認為市場會崩盤，他認為市場是一個蹺蹺板。

Rich Bernstein稱：「我們在這些被嚴重高估的長期資產和泡沫之間權衡。除非流動性迅速枯竭（這似乎不太可能），否則出現大規模熊市的概率可能比人們想象的要低得多。」

Rich Bernstein還建議在通脹環境下投資於那些擁有定價權的資產，他指出：這將把投資者引向大宗商品、原材料、能源等領域。

他發現非常有趣的是，在過去的6到12個月裏，能源市場一直處於牛市，每個人都說這是不可持續的。而比特幣處於熊市時，所有人都在等待它的反彈。

截至周一收盤，標普500指數、道瓊斯指數和納斯達克指數都比歷史高點低了1%。