谷歌將批准8000多員工在家辦公　但薪酬最高下降25%

據《新浪科技》消息，如果谷歌（Google）員工選擇永久在家辦公，則其薪水將最高可下降25%。另外，疫情前在同一辦公室工作的員工，會發現他們的薪酬有不同的變化，通勤時間長的員工受到的打擊更大。

在過去幾個月裏，大約有10,000名員工向谷歌提出申請，要求復工時轉到一個新的地點辦公，或者在家遠程工作。對此，谷歌上周二（8月3日）表示，一旦其辦公室重新復工，提出請求的員工中將有85%得到滿足。

近期，谷歌向員工們提供了一款薪酬計算程序，可以讓員工們了解這一舉措（在新辦公地點或家裏辦公）對薪酬的影響。該計算程序顯示，一些遠程辦公的員工，特別是那些長途通勤的員工，在不改變地址的情況下可能遭遇減薪。

谷歌的一位發言人對此表示：「我們的薪酬方案一直是由地點決定的，我們總是根據員工的工作地點，向他們支付當地較高標準的薪酬。」該發言人還補充說，員工薪酬將因城市和州的不同而有所不同。

根據谷歌的這款薪酬計算程序，谷歌員工從附近的縣通勤到西雅圖辦公室，如果全職在家工作，他們的工資可能會減少約10%。有一名谷歌員工曾考慮遠程辦公，但如今決定繼續去辦公室，儘管通勤需要兩個小時。該員工近期剛剛獲得晉升，如果選擇在家辦公，則晉升獲得的工資上漲將被抵消。

對此，華盛頓大學聖路易斯分校教授傑克·羅森菲爾德（Jack Rosenfeld）表示，谷歌的薪酬結構引起了人們的警覺，即誰受到的影響最嚴重。羅森菲爾德說：「很明顯，谷歌不必這麼做。對於那些選擇遠程辦公的員工，谷歌並不是支付不起之前的薪酬。」

該薪酬計算程序還顯示，一位住在康涅狄格州斯坦福德的員工，如果在家工作，則薪酬將減少15%。而住在紐約市同一辦公室的同事，則不會因為在家工作而受到任何削減。該程序顯示，西雅圖、波士頓和舊金山地區的差異分別為5%和10%。

而對谷歌員工的採訪顯示，如果他們離開舊金山去該州幾乎同樣昂貴的地區，如太浩湖（Lake Tahoe），則遠程辦公的減薪幅度高達25%。

據悉，谷歌這款計算程序使用的是美國人口普查局的大都市統計區（CBSA）。例如，康涅狄格州的斯坦福德（Stamford）不在紐約市的CBSA，儘管那裏的許多人都在紐約工作。

谷歌的一位發言人對此表示，谷歌不會根據員工從辦公室工作到辦公室所在城市的遠程辦公，來改變他們的工資。例如，在紐約市辦事處工作的員工的工資，將與在紐約市另一個地點遠程工作的員工相同。