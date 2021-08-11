大淡倉Chano警告：市場正進入風險　後期進場散户恐汲慘痛教訓

華爾街知名大淡倉查諾斯（Jim Chano）警告稱，隨着投機性股票市場出現更多危險信號，後期「參與遊戲」的散户投資者可能最終會為此「買單」。

《新浪財經》報道，查諾斯稱，「更多散户參與進來的問題在於，這種情況似乎總是在每個周期的尾聲時發生。2009年股市觸底時沒有散户，2002年網絡泡沫崩潰後他們也不在，1999年時他們肯定在。在我看來，過去幾個周期的問題是，一些發起人和內部人士在散户投資者買入時兑現並賺得盆滿缽滿。」

新冠疫情帶來的歷史性復甦反彈吸引了創紀錄數量的新手散户投資者參與股市。許多人被吸引到市場中波動最大、風險最高的領域，以獲得鉅額短期回報，其中包括AMC和GameStop等業務陷入困境的股票。

與此同時，今年大量企業湧入公開市場籌集資金。除了蓬勃發展的傳統IPO市場外，隨着投資者的湧入，SPACs（特殊目的收購公司）也獲得了前所未有的增長。

「除了美聯儲之外，華爾街也有印鈔機。如果你的價格足夠高，你會看到大量股票發行，不僅來自可以使其充分發揮效用的公司，而且來自各種有問題的商業計劃和徹頭徹尾的騙局，」查諾斯說。「這就是我們現在所處的位置。我們正在為各種各樣的事籌集資金，這些事可能不會產生成效，但可能會讓發起人從中獲利。」

查諾斯表示，今年加密貨幣和其他數字貨幣的瘋狂上漲也說明了此次牛市中的交易狂潮和投資者承擔的過度風險。

「當我們開始投機各種不同的加密貨幣、有問題的幣種、某人推出的第6個SPAC、第48家電動汽車充電公司上市時，在我看來，事情開始變得危險，」查諾斯說。「我們已經進入了周期的那部分。我只是認為最後一批進場的散户可能會汲取慘痛的教訓。」