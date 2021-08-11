恒大系全日造好　科技股回吐恒指收升54點　北水連續4日淨流入

隔晚美股個別發展，道指收報35264點，升162點或0.46%，創收市新高；標指收報4,436點，升4點或0.1%，亦創收市新高；納指收報14,788點，跌72點或0.49%。



港股昨日大漲322點，收市報26605點；另外，北水連續三日淨流入，昨日最活躍成交的騰訊（0700）淨流入15.37億元，美團（3690）則為12.33億元。今早「黑期」在26380附近，跌145點左右，料恒指上試20天線有阻力。



【16:20】

港股低開倒升，恒生指數收報26660點，升54點；恒生科技指數跌0.1%，報6820點；恒生國指收報9548點，升48點或0.52%；大市成交額達1,535億元，北水淨流入56.32億元。

恒大系上升，恒大（3333） 全日升7.8%，收市報6.33元；恒大物業（6666） 漲8.96%，收報7.3元；恒大汽車（0708）升4.7%，收報13.82元。

科技股回吐，小米（1810）全日挫2.19%，收市報26.85元；騰訊（0700）微跌0.45%，收報484元；美團（3690）亦跌0.75%，收報237.2元；阿里巴巴（9988）跌0.9%，報191.2元。

內房股急升，中海外（0688）急升8.9%，收報18.62元，為全日最大升幅藍籌。

申洲國際（2313）挫4%，收報171.4元，藍籌中表現最差。

【14:27】聯想一度飆逾9%

聯想（0992）績後一度飆9.65%，高見8.18元，最新報7.98元，升6.97%。

【14:10】港股午後好淡爭持

港股午後好淡爭持，現報26632點，升26點或0.1%；恒生科指則轉跌3點或0.05%，報6827點。大市成交額達1,097.82億元。

騰訊（0700）午後轉跌0.86%，報482元；美團（3690）跌1.26%，報236元；阿里巴巴（9988）跌1.3%，報190.4元。

小米（1810）亦跌1.6%，報27元。

恒大物業（6666）升幅收窄至18.2%，報7.92元。

港交所（0388）績後靠穩，升0.5%，報518元。

國泰（0293）績後上揚3.23%，報6.4元。

【12:10】

恒指低開113點，報26491，曾跌151點，報26454，其後回升217點，高見26882點，一度突破20天線（約26648點）。恒指中午收報26661點，半日升55點或0.21%；恒生科指升2點或0.04％，收報6833點；恒生國指報9552點，升53點或0.56%。半日大市成交額達859.86億元，北水淨流入約40.6億元。

引述《巨子ICON》獲得市場獨家消息，恒大（3333）旗下的恒大物業（6666）將整個售予由萬科（2202）牽頭的企業。恒大物業半日收報7.79元，上揚16.3%，成交額達10.13億元。中國恒大（3333）漲8.5%，收報6.37元；恒大汽車（0708）升8.5成；恒騰（0136）則跌2.45%，收報4.78元。

內房、物管股造好，中國海外發展（0688）半日飆8.65%，收報18.58元；華潤置地（1109）升7.3%，收報30.15元；龍湖集團（0960）漲6.3%，收報38.65元；碧桂園服務（6098）升6%，收報65.5兀。

內銀亦向好，郵儲行（1658）半日飆5.7%，報5.74元。另外四大內銀中，以建行（0939）漲2%，收報5.6元；工行（1398）升1.6%，收報4.38元；中行 （3988）升0.37%，收報2.71元；農行（1288）漲1.55%，收報2.62元。

【11:15】恒大物業持續拉昇 漲逾14%

恒大物業（6666）持續拉昇，現報7.64元，續揚14.03%，成交額達10.13億元。中國恒大（3333）漲8.18%，報6.35元；恒大汽車（0708）升逾半成；恒騰（0136）則跌2.9%，報4.76元。

中芯國際（0981）續跌1.9%，報25.55元。

復星醫藥（2196）下挫8.7%，收報60.2元。

吉利（0175）漲2.6%，報28.1元；比亞迪（1211）則跌0.37%，報269元；長汽（2333）亦跌0.6%，報33.95元。

【10:12】港股三大指數齊倒升

港股漲159點或0.06%，報26764點。恒生科指亦倒升19點或0.28%，報6849點；大市成交額452.67億元。

恒生國指亦倒升87點或0.92%，報9586點。

【10:00】港股倒升66點

港股倒升66點或0.25%，報26671點；恒生科指微跌18點或0.26%，報6812點。

騰訊（0700）倒跌0.08%，報485.8元；美團（3690）跌1.6%，報235.2元；阿里巴巴（9988）跌1.4%，報190.2元；京東（9618）跌1.4%，報281.2元。

內銀股逆市向上，四大內銀中，以建行（0939）、工行（1398）表現最好升近2%；中行 （3988）、農行（1288） 分別升逾1%。

【09:47】融創中國除淨日曾飆逾9%

內房股向好，融創中國（1918）今日除淨日，股價一度飆9.4%，高見22.1元，現報21.65元，仍升7.18%。恒大物業（6666）漲逾8%，報7.25元；碧桂園服務（6098）升逾半成，華潤置地（1109）上揚6.94%，報30.05元。

恒指跌幅收窄，現報26589點，跌16點或0.06%；科指現報6796點，跌33點或0.49%。大市成交額暫為253.82億元。

【09:31】A股三大指數低開

內地股市今早全線向下。滬指開報3527點，低開2點或0.08%；深證成指開報15048點，低開8點或0.06%；創板指開報3457點，低開10點或0.31%。

【09:20】恒生指數低開113點

恒生指數高開113點或0.43%，報26491點。恒生科指低開31點或0.47%，報6798點。恒生國指開報9449點，跌50點或0.53%。大市暫成交額37.13億元。

騰訊（0700）微微高開0.8%，報490.02元；美團（3690）則低開1.26%，報236元；阿里巴巴（9988）亦跌1.19%，報190.6元；快手（1024）微升0.06%，報85.05元。

小米（1810）微升0.73%，報27.65元；雷軍稱目標三年時間手機銷量全球第一。

恒大系全線高開，中國恒大（3333）高開4.4%，報6.13元；恒大物業（6666）亦漲4.03%，報6.97元；恒大汽車（0708）升2.27%，報13.5元。

中電信（0728）高開2.1%，報2.95元，該公司昨公布上半年純利177.43億元人民幣，按年升27.2%，扣除出售所得，純利就增長一成七。