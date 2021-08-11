北水回歸掃騰訊　恒指挑戰26800阻力　恒大賣資產解困│財經評論

港股昨由ATM帶領升勢，升322點或1.2%，報26605點，恒指先挑戰7月26日26878點的下跌裂口底部阻力，而今日焦點為科網股和港交所（0388）業績。



科網股昨日回勇，美團（3690）升8.4%，騰訊（0700）升5.3%，北水連續三日買貨，累計流入港股151億元，騰訊三日累計淨流入124億元，昨日北水淨流入54.8億元，其中31.8億元或即近58%的資金均是淨流入騰訊，成為北水撈底的心頭好。另外，小米（1810）創辦人、董事長雷軍昨晚在公開演講中表示，小米晉身成為全球前二，小米的下一個目標，要在3年內拿下全球第一。

港交所將於今日公布中期業績，根據彭博綜合預估，港交所第二季營收為52.4億元，按年升9.8%，純利為36.3億元，按升22%。

港交所將於今日公布中期業績，根據彭博綜合預估，港交所第二季營收為52.4億元，按年升9.8%。

恒大欲出售資產 內房可解壓

恒大系再有新消息，恒大（3333）發公告指，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售本公司旗下部分資產，包括但不限於出售恒大集團上市附屬公司恒大汽車（0708）和恒大物業（6666）的部分權益，但尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。

市埸一直有消息指，多家實力超強的國資和民企，當中傳有萬科、保利等知名房企在其中。如落實入股恒大，料可為恒大減低流動性的壓力，而其他內房亦可舒一口氣，有助提振該板塊。

另外，中芯（0981）公告，GIC Private Limited於8月4日減持公司280萬股股票，減持比例0.14%。本次變動後，GIC Private Limited持有的公司境內股票9504萬股，佔公司境內總股本的比例為4.9%。

儘管公司業績勝預期，但摩根士丹利指，公司估值處高位，而部分28nm及14nm的所需設備則要待美國審批，2022年的28nm產能擴張現時仍存在不確定性，由「增持」降至「與大市同步」，目標價升至28元。

恒大發公告指，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售本公司旗下部分資產。（路透社）

一萬億美元基建草案通過 道指再創新高

美國參議院表決通過規模達1萬億美元的跨黨派基建草案，基建計劃內容包括5500億美元的交通和寬頻建設支出。美國10年債息升至1.36厘水平，美匯指數亦升穿93關口，現處93.1水平，挑戰93.4水平的阻力。

美股道指及標指周二齊破頂兼創收市新高，道指由工業資源股和銀行股帶動，最後收升162點或0.5%，報35264點。標指微升0.1%，報4436點，而納指卻倒跌0.5%，收市報14788點。