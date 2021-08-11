國泰業績｜中期虧損收窄逾兩成至75億元　冀每月現金消耗降至10億

國泰航空（0293）公布截至今年6月底止半年業績，股東應佔虧損75.65億元，按年收窄23.3％，去年同期虧損98.65億元。每股虧損122.1仙，不派息。

期內，收入總額158.54億元，按年跌42.7%。上半年的客運收入為7.45億元，按年大跌92.8%；期內運載乘客15.7萬人次，平均每日載客868人次，按年減少96.4%。運載率為18.9%，而2020年上半年則為67.3%。貨運收入為111.12億元，按年減少0.6%，貨物收益率上升24%，運載率更升至81.4%的歷史高位。

主席賀以禮指，現時國泰運作的客運航班僅及疫情前航班水平的小部分，集團希望於2021年第四季將可載客量最高調整至疫情前水平的30%，並預計下半年貨運業務繼續表現強勁。國泰將維持審慎的現金管理方針，期望將年內餘下時間的現金消耗降至每月10億元以下。

國泰航空研發出新一代的運輸方案，可以更快、更有效地運送新型冠狀病毒疫苗。國泰2月運送香港第一批疫苗入境，包括由北京運送100萬劑科興疫苗以及由法蘭克福運送超過100萬劑復星醫藥／復必泰疫苗來港。另外亦運送疫苗到墨西哥、馬來西亞和印尼。至今國泰航空已運送超過5,000萬劑疫苗。

集團繼續實施2020年推出的現金保留措施。非燃油成本減少33.5%至168.75億元。集團於2021年全年實施高級管理層減薪，並推出第三輪特別休假計劃，獲八成員工支持。由於耗油量減少，2021年上半年國泰航空的燃油成本總額（未計燃油對沖的影響）按年減少26.82億元。期內，燃油對沖錄得6.25億元的收益，去年同期為虧損15.99億元。

香港快運方面，上半年錄得9.76億元的虧損，主要受到客運需求偏低，加上與疫情相關的旅遊限制及檢疫要求，包括影響駐港機組人員的限制及要求，對該公司業績造成不利影響。