港交所插近半成失「啡底股」　創科勁飆逾8%　恒指偏軟｜持續更新

美國隔晚公布上月通脹高過預期達5.4%，但按月略為回落，市場憂慮亦略為紓緩。美股三大指數個別走勢，道指及標指雙雙再破頂兼創收市新高，道指一度攀上35501點，收市仍升220點或0.62%，收報35484點。標指最高見4449點，收市仍漲0.25%，報4447點。納指收市則倒跌0.16%，收報14765點。



今日市場焦點仍落在恒大物業（6666），其擬將整個售予由萬科（2202）牽頭的企業，今日股價又會否持續飆升？另外，理想汽車（2015）今日來港掛牌，昨晚於暗盤市場潛水，跌幅介乎於1.78%至2.46%，不計及手續費，每手賬面蝕210元至290元。



【09:47】港交所插近半成 失「啡底股」

港交所（0388）現跌4.65%，報493.4元，成交額8.18億元。

【09:40】港交所績後插逾3%

創科（0669）高開逾3%後續創新高，曾飆近8%，高見156.5元，現報155.9元，仍升7.5%，成交額達2.84億元。

中資電訊股中電信（0728）漲近3%，報3.16元；中移動（0941）績前靠穩微升1%，報50.95元；中國聯通（0762）亦升0.7%，報4.32元。

港交所（0388）績後插逾3%，報500.5元，曾低見495.2元。

恒生指數跌幅收窄，現跌7點或0.03%，報26652點；恒生科指亦跌44點或0.65%，報6776點。大市成交額124.21億元。

【09:20】恒生指數低開36點

恒生指數低開36點或0.14%，報26623點。恒生科指低開16點或0.24%，報6804點。恒生國指開報9524點，跌23點或0.25%。大市暫成交額27.33億元。

騰訊（0700）低開0.3%，報482.6元；美團（3690）低開1.77%，報233元；阿里巴巴（9988）亦跌0.6%，報190元；快手（1024）微跌0.3%，報84元。

恒大系上升，恒大（3333） 升0.95%，報6.39元；恒大物業（6666） 漲0.27%，報7.32元；恒大汽車（0708）升0.72%，報13.92元。

中電信（0728）獲大行唱好，微微高開0.65%，報3.09元。

創科（0669）績後飆升3.7%，報150.4元。

聯想（0992）績後勁升近半成，報8.42元。