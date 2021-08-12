港交所績後插水失「啡底」　遭削目標價　一文睇清大行報告

港交所（0388）昨日（11日）公布截至今年6月底止中期業績，期內純利66.1億元，按年上升26%，遜於市場預期；EBITDA為86.07億元，按年升28%；收入及其他收益為109.09億元，按年上升 24%。

集團指，今年上半年來自滬深港通北向及南向平均每日成交金額，分別為1,144億元人民幣及481億元，按年分別上升54%及132%。現貨市場的標題平均每日成交金額則為1,882億元。期內投資收益為7.74億元，按年跌8%，主因是低息環境下保證金投資收益減少。IPO方面，期內首次公開招股集資總額達2,117億元，按年升128%。

港交所業績稍遜逾期，股價今早更失「啡底」，一度跌近半成，低見493元。多間大行紛紛下調目標價，有大行更憂慮港交所會收到內地對上市及科技的收緊影響，直言並不如市場預期般正面，惟高盛料其將受惠於互聯互通。

美銀證券：科技股成交下降令大市缺乏催化劑

美銀證券發表報告指，港交所受到整體市場成交按年提升58%至23萬億元，令交易費用增加24%，以及清算費用增長34%所推動。但科技股成交下降令大市成交缺乏強勁催化劑，以及南向資金流入沒有增長，再者內地對上市及科技的收緊影響中性，並不如市場預期般正面。

該行將港交所評級由「買入」降至「中性」，目標價亦由549元降至529元，指其估值現相當於其明年預測市盈率達38倍，接近歷史高位。

歐冠昇今年5月加入港交所，擔任行政總裁。（資料圖片）

野村：低息環境下投資收益增長將持續緩慢

野村發表研究報告指，港交所上半年盈利較預測低約9%，核心業務收入低預期2.3%，當中投資收益淨額按年跌7.6%，較該行預測低34%。上半年日均成交金額按年增60%至1,882億元，新股市場繼續活躍，在新經濟公司及中概股回歸下，期內共有46隻新股上市，集資額按年增長128%至2,117億元。

野村預期，今年下半年成交量及IPO將持續強勁，重申對今年至2023年日均成交額增長預測為39%、19%及15%不變。但在低息環境下投資收益增長將持續緩慢，因此將今明兩年投資收益預測削減35%及24%，並將盈利預測下調8%及4%，目標價由514.3元下調至511.8元，目前大致上維持2023年盈利預測，維持「中性」評級。

瑞銀：組合改善及交投加快等因素仍未全面反映

瑞銀發表報告指，港交所今年第二季純利28億元按年跌7%，大致符該行預期，期內核心業務包括現金及衍生品業務均在正軌上，認為公司正努力改善基建及市場機制，以加強競爭力並帶動市場交投。

該行指，考慮到近期市場弱勢，將港股2021至2023年的日均成交估算降8%至10%，該行又下調對港交所目標價，由604元降至592元，相當於預測明年市盈率45倍，維持「買入」評級，認為長遠市場擴張具潛力，而組合改善及交投加快等因素仍未全面反映。

「深港通」就是股票市場互聯互通的例子，是香港和深圳股票交易所的合作計劃。（資料圖片／新華社）

高盛：互聯互通擴張帶來更多成交量

高盛發布研究報告稱，維持港交所「中性」評級，目標價由495元升2.2%至506元，將EBITDA預測上調了1%至4%，修改2022年至2025年每股盈利預測，減少2%至4%。

該行將港交所2021年至2025年收入提高1%至4%，以納入第二季度盈利及7月現貨市場的日均成交額好於預期。考慮趨勢及適度的交易額增加，將2021年至2025核心收入提高了3%至4%。

該行續稱，中國香港ADR自由流通量和換手率高於預期、中國企業IPO佔比高於預期；互聯互通擴張帶來更多成交量、更好的期貨提供擴張及增加産品發布的市場流動性。