北水重臨大市趨穩　港交所績後表現　或成恒指走向判斷｜許繹彬

港股本周看似較穏定，相信是因為本周終於沒有聽到任何「監察」、「懲罰」等負面消息，令「港股過山車」暫時停下來。而近期「監察」對象，以AMTX為首的科技股，其股價近日亦呈現技術性反彈，股王騰訊（0700）重上480附近的水平，美團（3690）股價亦終於喘定，帶動港股走勢亦靠穏，相信26100點可算是大市近期的支持位。不過，由於投資者仍會對科技股存有一定的戒心，所以股價可能仍會出現「日上日落」的情況。

北水回歸成關鍵 恒指或有望挑戰27100水平

大市穩定下來，除了因為「監管」消息減少外，久違了的北水，近日終於重新向港股進行灌溉，數天也呈現淨流入的現象，這也是港股穏定的其中一個原因，故現階段希望此現象能持續，帶動成交增加，令恒指能衝穿26800點的心理阻力區，再挑戰27100水平。

另一邊廂，近日港股踏入業績期，部份物管股均能交出亮麗的業績或相繼發出盈喜，所以投資者可留意此板塊，融創中國（1516）或華潤萬象生活（1209）亦可算是考慮之選。

國內企業欲「棄美取港」上市 將有利港交所

另外，港交所（0388）昨天派出亮麗成績表，中期純利按年升26%達66.1億港元，其行政總裁更透露收到很多中概股有意欲從美股回流本港，或國內很多企業欲「棄美取港」上市的查詢，若消息屬實，意味未來新股市場仍然會繼續暢旺，而此舉更會有利未來的港股交易額，從而推動交易所的業績「水漲船高」，因此，儘管藍籌科技股現階段可能仍處於「乍暖還寒」局面，股價仍會是較為波動。

相反，港交所股價料可能會因受惠上述消息而相對穏定，大市會依賴交易所作「定海神針」的作用，來穏定港股的走勢，因此建議投資者可參考其股價，來判斷恒指未來的走向。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。