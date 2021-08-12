銀娛半年扭虧為盈　經調整EBITDA達20億元　不派中期息

銀娛（0027）公布中期業績，截至2021年6月底止，上半年股東應佔純利錄得9.47億元，2020年同期錄得虧損28.56億元；每股純利21.8港仙，不派中期息。

期內，集團收入為106.61億元，按年上升71%；集團經調整EBITDA為20億元，去年同期虧損11億元有改善。

Q2經調整EBITDA按季上升32%

單計第二季度，股東應佔純利錄得56億元，2020年同期錄得純利12億元，及第一季度的51億元均有改善。

季內，集團經調整EBITDA為11億元，多於去年同期的負14億元；撇除因淨贏率偏高所增加的7,400萬元，次季度正常化後經調整EBITDA錄得11億元。過去12個月經調整 EBITDA 轉為盈利21億元，對比2021年首季度為虧損 4.44 億元。

公司指，最新資產負債表情況，至6月底現金及流動投資達430億元，按季增6億元，而集團期末淨現金316億元，按季少20億元。

銀娛（0027）表示，澳門銀河萊佛士作為路氹第三期的一部分，擁有450間全套房，目標於2022年初開幕。（資料圖片）

澳門百老匯次季度酒店暫停營業

公司指出，旗下澳門銀河上半年淨收益為72億元，按年增88%；經調整EBITDA為17億元，對比2020年上半年負8.48億元有改善。而次季淨收益錄得38億元，按年增長112.2%；經調整EBITDA錄9.24億元，撇除因淨贏率偏高增加8,600萬元，期內正常化後經調整EBITDA為8.38億元；此外，第二季度5間酒店平均入住率為53%。

澳門星際酒店上半年收益為19億元，按年升80%，經調整EBITDA為3.05億元，對比去年同期為負2.02億元。而次季淨收益錄得9.32億元，按年增加經調整EBITDA為1.35億元，撇除因淨贏率偏高增加4,200萬元，期內正常化後經調EBITDA為1.47億元。另第二季度酒店入住率為 77%。

澳門百老匯上半年收益為2,900萬元，按年下降55.4%，經調整EBITDA為負4,300萬元，去年同期為負9700萬元。而次季淨收益錄得1,400萬億元，經調整EBITDA為負2,000萬元。此外，第二季度博彩業務淨贏率對經調整EBITDA沒有構成影響，而且期內該酒店暫停營業。

澳門銀河萊佛士目標於2022年初開幕

集團指，將繼續在旗下的度假城進行提升工程，藉此保持其競爭力及對顧客的吸引力；繼續推進第三及四期發展的路氹項目，並聚焦在非博彩業務，主要針對MICE、娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩，而發展時間表可能會受新冠肺炎疫情影響。

此外，集團表示，澳門銀河萊佛士作為路氹第三期的一部分，擁有450間全套房，目標於2022年初開幕，其後開幕的將會是銀河國際會議中心和澳門安達仕酒店，並繼續推進第四期建築工程。

在對外投資方面，集團將繼續推進在橫琴的計劃，並以探索快速發展中的大灣區潛在機遇。另外繼續在海外市場發掘發展機遇，包括日本。