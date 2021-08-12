中移動料年內完成「回A」　資金用於5G精品網絡、技術研發

中移動（0941）今午公布中期業績，截至6月底止半年，股東應佔溢利錄得為591億元（人民幣．下同），按年增長6%；每股盈利2.89元；中期息派每股1.63港元，較去年同期多派6.5%。



對於公司回A的步伐，中移動董事長楊杰指，中移動屬於紅籌股回A，流程較為複雜，下半年將會全力推進計劃，若然順利的話，預計今年內可以完成回A。資金方面，他透露將會用於5G精品網絡、雲資源新型基礎建設、技術研發，又指中移動客戶處於內地，回A將令資本和客戶市場共享成長，更有利推進公司轉型發展。

派息方面，楊杰則認為公司今年上半年收入及利潤均呈良好增長，故派息亦相應增派6.5%。而回A後會否跟隨中電信（0728）調整派息政策，楊杰僅指，預計日後會維持這樣的趨勢，公司無意固定派息比率，強調目標是讓股東收益年年有所增長。

中移動全年資本開支目標1,836億元人民幣，上半年開支為860億元，楊杰表示上半年已經完成近47%，認為進展合理，估計5G投資的高峰期將於明年完結，未來將向算力網絡投資。

中移動發展芯片業務是轉型行動之一，楊杰指，旗下芯片業務於7月起獨立營運，定位是最具創新的公司，產品將包括安全芯片、通信芯片、MCU芯片三大體系。