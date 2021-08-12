中移動逾6.5厘息吸引　3大專家授買貨策略　睇實兩大阻力位

中移動（0941）今日（12日）公布中期業績，一如市場預期，業績表現平穩，半年多賺6%，派息也相應增加。專家普遍認為中移動為「穩陣」之選，籲不要期望電信股會有爆炸性增長，但由於派息率偏高，建議有貨者繼續持有收息。



中移動今年截至6月底止股東應佔溢利錄得為591億元（人民幣．下同），按年增長6%；每股盈利2.89元；中期息派每股1.63港元，較去年同期多派6.5%。

期內，5G網絡用戶達到1.27億戶，滲透率達到13.4%，帶動移動ARPU整體實現企穩回升，最新為52.2元，按年增長3.8%，扭轉自2018年以來的下滑趨勢。

中移動今日收報50.3港元，微跌0.297%，現價股息率6.54%。

熊麗萍認為，如想買入中移動收息，建議48元才考慮買入。﹙資料圖片﹚

熊麗萍： 48元才考慮買入

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍分析指，中移動業績平穩是預料之內，APRU增長3.8%「已經叫合理」，料隨着5G用量增加，APRU數字應相應增加，但由於5G計劃收費有局限，難以大幅度加價。她補充，中移動的最大收人來自移動業務，但寬頻對今次的業績有很大的幫助，帶來很大的收入和收益率增長。

熊麗萍續指，購入中移動的投資者主要關注其派息，對比去年派息情況，整體派息增加，屬平穩，但認為現價不值得買入，「倘若投資者想收息，48元才考慮買入」。對於有貨投資者，「可以繼續揸，但唔好追」。就短線投資而言，52元會遇阻力，因此51元左右沽出較為合適。

郭思治料中移動未來表現優於大市，但不要「博炒」。﹙資料圖片﹚

郭思治 : 料未來表現優於大市

另一邊廂，股票分析師協會副主席郭思治則對中移動最新一份成績表「收貨」，「電信業盈利又唔似新經濟股會有爆炸性增長，唔會有太大驚喜！」

他明言，就是次業績表現來看，中移動未來表現會優於大市，「但升既步伐未必太亮麗」。至於技術走勢，他認為中移動初步阻力介乎51至52元水平，倘攻破後，下一阻力位會到54元，建議若投資者有足夠持貨能力，現價可買，「中線投資先好買啲擺係到，唔好諗住炒！」

光大新鴻基證券策略師伍禮賢指，中移動「回A」有助帶動股價。﹙資料圖片﹚

伍禮賢：派息「進可攻，退可守」

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，中移動上半年整體表現頗為理想。他解釋，從首季開始中移動已有復甦動力，次季復甦趨勢仍能維持，營運收入和利潤增長不錯。加上，5G用戶數量增加，帶動APRU提升，扭轉過去下跌的情況。

伍禮賢又道，考慮到盈利是單位數增長，加上開支頗大，業績對於股價表現預計沒有大幫助，現價股息率息6.5%厘是可接受水平。

問及股價催化劑，伍禮賢指，短期方面，「回A」有助帶動股價，而中長期而言，因4G至5G仍處於開首階段，相關紅利未來幾年才會浮現出來，現價具投資價值，對於有貨的投資者，他建議可繼續持有，一是因為未來股價還有上升空間，二是現在派息水平也不錯，做到「進可攻，退可守」。