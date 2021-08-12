消費券｜港鐵︰消費反彈惟與疫情前仍有差距　續提供租金寬免措施

港鐵（0066）上半年扭虧轉賺逾26億元。被問到業績扭虧，會否再提供更多票務優惠。港鐵行政總裁金澤培僅稱，已按票價調整機制減票價，並提供額外車費扣減，意味乘客到2022年1月止，實際可節省車費約5%。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，政府發放消費券後，商場人流有大幅增加。﹙李澤彤攝﹚

商場人流有增加

至於受疫情影響，物業租賃收入下跌3%，其中商場新定租金錄11.4%跌幅，車站商店新定租金跌17.5%。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，政府發放消費券後，商場人流有大幅增加，但暫時未有數據去反映措施對推動消費有幾大幫助。他又指，由於邊境仍未開放，租戶對擴充業務較保守，令租金有下行壓力。

他又稱，自疫情爆發以來，公司一直有為租戶提供租金寬免，雖然本土消費反彈，但與2018年的正常水平仍有好大差距，需要協助的租戶比率與去年同期相若，因此寬免措施會繼續維持。

金澤培表示，由港鐵負擔興建、維護及營運鐵路風險，財務上不可行。﹙李澤彤攝﹚

金澤培：現行「鐵路加物業發展」有效

另外，有立法會議員指，港鐵公司在「擁有權」及「鐵路加物業發展」模式下，負責興建及營運本港新鐵路，認為港鐵可從物業發展中賺取巨額利潤，要求政府引入准許回報率機制，為有關回報「封頂」。

金澤培回應指，「擁有權」模式下，港鐵須負擔興建、維護及營運鐵路風險，在財務上是不可行的，唯有靠「鐵路加物業發展」及現行票價機制，去提供資源、維持票價於低水平，以及發揮土地潛力。

他認為物業發展利潤看似高，但實際是要攤分未來數十的鐵路營運開支，又補充，未來三年港鐵將有500億元資本開支，當中有一半是重新投放於現有的鐵路上，重申現行機制合適，不少外國企業都想參考。

至於鐵路業務錄得虧損，管理層指本地旅客數字差不多復甦，但東鐵過境線、高鐵及機鐵，收入境限制影響，旅客數目大減，何時復甦要待邊境通關的情況。