美斯加盟巴黎　部分薪酬竟以數字貨幣支付？

阿根廷球皇美斯（Lionel Andres Messi）在巴黎聖日耳門的年薪達到4,100萬美元，此外還有3,000萬美元的簽字費及其他獎金。

《華爾街見聞》報道，美斯加盟巴黎聖日耳門俱樂部（PSG）後，PSG宣佈美斯的部分薪酬將用數字貨幣支付。

據多方媒體，日前美斯與PSG簽署了一份為期兩年的合同，並可選擇續簽第三年，這將使他的年薪達到4,100萬美元，此外還有3,000萬美元的簽字費及其他獎金。

PSG周四（8月12日）表示，美斯的「薪酬禮包」還包括加密貨幣「$PSG Fan Tokens」。

消息公布後，$PSG走勢反彈。該數字貨幣於2020年1月由加密平台Socios.com創建，旨在幫助PSG建立一個新的粉絲社區。

PSG聲稱以數字貨幣支付美斯工資的舉動，讓各方將這家年輕俱樂部定位為「全球體育界最具創新性和前衛的品牌之一」。

PSG首席合作伙伴關係官Marc Armstrong在一份聲明中表示，擁抱Socios.com和$PSG Fan Tokens使俱樂部能夠與新的全球粉絲互動並創造可觀的數字收入來源。

Socios.com首席執行官Alexandre Dreyfus在一份聲明中表示，Fan Tokens和Socios.com在最高級別的體育運動中發揮着越來越重要的作用。

PSG主席納賽爾周三（8月11日）表示，俱樂部簽下這位全球足球巨星所產生的財政收入將令全世界所震驚。

分析人士預計PSG此次簽約美斯，將通過球衣銷售等渠道給PSG帶來意外的商業收入。2018年C朗拿度簽約意大利班霸祖雲達斯時，他的球衣在短短24小時內就便賣出了超過6,000萬美元的銷售額。

值得一提的是，除PSG外，英超球隊曼城在3月份使用相同的技術推出了自己的數字貨幣。