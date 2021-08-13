Airbnb次季收入增3倍　虧損按年大幅收窄

總部位於美國舊金山的旅行預訂服務供應商Airbnb，昨日公布第二季財報，期內實現營收13.35億美元，按年增長299%，不及入匯率變動的影響為按年增長284%；淨虧損為6,820萬美元，較2020年同期的淨虧損5.76億美元大幅收窄。歸屬於A類和B類普通股股東的每股攤薄虧損為0.11美元，低於2020年同期的每股攤薄虧損2.18美元。

據《新浪財經》報道，期內Airbnb短租民宿「過夜和體驗預訂量」（Nights and Experiences Booked）為8,310萬，按年增長197%。總預訂價值（GBV）為134億美元，按年增長320%，不計入匯率變動的影響為按年增長301%。

業務展望方面，Airbnb預計第三季度該公司「過夜和體驗預訂量」和總預訂價值均將低於第二季度水平，原因是多種新冠變種病毒開始在全球範圍內傳播，因此疫苗接種進度、新冠變種病毒能否得到遏制以及美國以外的旅行限制將成為影響2021年剩餘時間裏「過夜和體驗預訂量」以及總預訂價值增長的關鍵因素。

報道指出，雖然Airbnb當季營收和每股收益均優於華爾街分析師預期，但由於預計第三季度該公司「過夜和體驗預訂量」和總預訂價值低於第二季度水平，導致其盤後股票交易價格跌超3%。