恒指午後瀉逾300點　騰訊挫近4%遜絕藍籌　中移動漲3%｜持續更新

美國10年期債息一度漲4.3基點至1.38厘，重燃市場通脹的憂慮。三大指數隔晚先跌後升，道指盤中曾升25點至35510點即市紀錄高位，其後反覆，收市進賬14點報35499點；標指尾段曾漲0.32%，高見4461點，收市報4460點，升13點或0.3%；以科技股為主的納指揚51點或0.35%，收報14816點。



不過，港股昨日一度吐142點後回升，全日升54點，收市報26660點。今早「黑期」跌290點，在26130點附近，料恒指或下試10天線。



【14:53】恒指最新報26290點

恒指最新報26290點，跌227點或0.86%，恒生科指報6560點，跌158點或2.36%。

【13:48】恒指瀉逾300點

恒指午後跌勢加深，恒指現瀉304點或1.15%，報26212點；國指瀉1.58%或149點，報9315點；科指瀉185點或2.76%。大市成交僅816億元。

騰訊﹙0700﹚瀉3.7%，報464.2元，為表現最差藍籌股。

中移動﹙0941﹚績後升3.18%，報51.9元。

【12:06】恒指半日瀉185點

港股表現疲累，今早曾最多跌299點，低見26218點，中午收報26331點，半日跌185點或0.7%；恒生科指跌139點或2.08%，收報6579點；恒生國指收報9367點，跌97點或1.03%。大市半日成交額673.09億元，北水淨流出14.14億元。

科技股再受沽壓，阿里巴巴（9988）半日挫3.2%，中午收報182.6元；騰訊（0700）跌2.82%，收報468.4元；小米（1810）亦挫3.04%，收報25.5元；快手（1024）亦瀉3.7%，收報81元；美團（3690）倒升0.09%，收報236.8元。

中移動（0941）績後升2.88%，中午收報51.75元，創3個月新高。

創科（0669）續揚1.2%，中午收報163.8元，再創歷史新高。

半導體股走低，中芯國際（0981）半日插4.9%，中午收報24.3元；華虹半導體（1347）瀉逾8%，收報43.65元。

李寧（2331）半日跌2.95%，中午收報83.9元。安踏（2020）亦插2.9%，收報162.9元；特步（1368）則升3.35%，收報12.34元。

【11:40】恒指跌逾200點

恒指曾挫299點，見26218點暫時低，最新報26284點，跌233點或0.88%，大市成交額633.13億元。

恒生科指最新報6570點，跌148點或2.21%。

【11:04】科指續插逾2%

科指續插逾2%，報6566點。

快手（1024）跌穿80元，現報79.6元，跌逾半成，成交額4.43億元。

阿里巴巴（9988）一度跌近4%，低見181.5元，現報181.7元。騰訊（0700）跌3.4%，報465.8元；小米（1810）挫2.85%，報25.55元。

【10:46】華虹績後瀉逾7%

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）挫逾3%，美團（3690）跌幅收窄至1%。

中芯國際（0981）亦跌3.9%，報24.55元；華虹半導體（1347）瀉7.26%，報44.1元。

恒指最新報26381點，跌136點或0.51%；恒生科指續跌126點或1.88%，報6592點。

【09:53】眾安在線一度跌近6%

中銀保監擬專項整治互聯網保險亂象，保險股今早續挫，眾安在線（6060）一度挫5.7%，低見35.65元，現仍挫4.63%，報36.05元；中國平安（2318）跌1.6%，中國太保（2601）跌0.67%，新華保險（1336）跌0.44%。

【09:45】快手續跌逾2%

阿里巴巴（9988）續跌近3%，報183.3元；騰訊（0700）跌1.8%，報473.2元；美團（3690）跌1.2%，報233.6元；快手（1024）挫2.7%，報81.8元。

港交所（0388）微跌0.48%，報496.8元。

藥明生物（2269）升2.33%，報122.9元。

中移動（0941）績後升1.5%，報51.05元。

恒生指數跌幅收窄，現報26380點，跌137點或0.52%；恒生科指報6629點，跌90點或1.34%。大市成交額158.31億元。

【09:31】內地三大指數今早低開

內地三大指數今早低開。滬指開報3514點，低開10點或0.29%；深證成指開報14839點，低開62點或0.42%；創板指開報3360點，低開25點或0.77%。

【09:20】恒生指數低開221點

恒生指數低開221點或0.84%，報26296點。恒生科指低開84點或1.26%，報6634點。恒生國指開報9374點，跌90點或0.96%。大市暫成交額20.14億元。

騰訊（0700）低開2.2%，報471.2元；美團（3690）低開1.9%，報232元；阿里巴巴（9988）亦跌1.7%，報185.5元；小米（1810）微跌0.95%，報26.05元。

恒大系全線高開，中國恒大（3333）高開1.4%，報5.89元；恒大物業（6666）續跌1.02%，報6.78元；恒大汽車（0708）平開，報12.92元。

昨日公布業績的股份，其中港鐵（0066）微高開0.22%，報45.1元；李寧（2331）漲4.1%，報90元；思捷環球（0330）高開14.5%，報0.71元；惠理集團（0806）平開，報4.43元；百度集團（9888）則跌3.2%，報153.9元。