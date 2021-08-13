美股又破頂　港股卻乏力　績優股看俏｜財經評論

港股昨跌142點，報26517點，依然受制7月23日至26日的下跌裂口26878點至27222點阻力。大市未見動力，現時正值業績期，市場聚焦績優股，今日可留意藥明康德（2359）、李寧（2331）及美東汽車（1268）等等。



藥明康德（2359）上半年營業額105.4億元（人民幣‧下同），按年升45.7%，純利26.8億元，按年升55.8%，毛利率達36.9%。上半年公司活躍客戶群已超過5,220個，期內新增約1,020個活躍客戶。全球前20大製藥公司佔整體總收入的28.2%。

中美兩地為主要增長動力，佔整體收入達八成，收入分別為25億元及58.3億元，按年升48%及43%。藥明康德股價考驗7月27日151.1元低位支持，可觀察能否以績佳而扭轉弱勢。

藥明康德上半年純利26.8億元，按年升55.8%。

李寧（2331）上半年淨溢利按年上升近1.9倍至19.6億元，收入上升65%至101.9億元；毛利率上升6.4個百分點至55.9%，淨利率由11.1%大增至19.2%。整體零售流水（包括線上和線下）錄得90%至100%低段增長。李寧年初至今大升62.9%，現於90元水平整固。

美東發盈喜料增七成 百度來季指引遜預期

另外，汽車經銷商美東汽車（1268）發盈喜，上半年溢利增長不少於70%。公司指，增長的主要原因包括乘用車銷售業務的增長，毛利提升，以及一次性收益。今日可留意其股價表現。

至於百度（9888）公布截至6月底止第二季業績，總收入313.5億元，按年升20%，按季亦升11%；以非公認會計準則計，利潤53.6億元，按年升5%。不過公司指引，第三季度假設百度核心收入按年增長9%至20%，整體收入預期介乎306億至335億元，按年增長8%至19%，低於市場預期。其美股（美：BUDI）昨跌3.2%，今日股價料受壓。

汽車經銷商美東汽車發盈喜，上半年溢利增長不少於70%。（視覺中國）

PPI升7.8%創新高 道指標普再破頂

美國7月最終需求生產物價指數（PPI）按年上升7.8%，勝預期，並創2010年有紀錄以來最大升幅。美債息重上1.36厘，美匯指數亦在93水平徘徊。

美國聯儲局周四實施固定利率逆回購操作，規模達1.087萬億美元，創下歷史新高，反映金融系統流動性嚴重過剩。道指收市升14點，報35499點，標普500指數升0.3%，收市報4460點，兩者同創新高，而納指升0.35%，報14816點。