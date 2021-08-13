摩根大通：四大理由看漲美股　兩大潛在風險須警惕

當地時間周四（8月12日），摩根大通（JPMorgan）首席全球市場策略師馬克·科拉諾維奇（Marko Kolanovic）在發布的一份報告中表示，保持對美股繼續看漲，但是也須警惕兩大潛在風險。



《財聯社》報道，近日隨着Delta病毒迅速蔓延，疫情在美國重新抬頭。儘管如此，受萬億美元基建計劃取得重大進展以及經濟數據向好等一系列因素提振，美股頻創新高。

對此，摩根大通首席全球市場策略師Kolanovic表示，即使變種病毒繼續傳播，投資者仍應對股市保持樂觀態度。

四大理由看漲美股

Kolanovic還在報告中強調了其保持看漲的四個理由，包括：（1）強勁的第二季度業績；（2）投資者謹慎的市場持倉；（3）有跡象表明，新冠德爾塔變體開始消退；（4）股票和債券之間的相關性正常化。

「我們認為債券收益率和周期股上周已觸底，今年餘下時間將處於上升軌道，」Kolanovic稱。這一思路也解釋了他為什麼更看好周期性再通脹交易，並對高增長科技行業中的經濟封鎖受益股持謹慎態度。

Kolanovic強調，目前基金對股票的敞口處在歷史平均水平附近，這意味着投資者增加股票配置的上行潛力更大。

此外，最近幾周股票和債券之間的相關性有所減弱，所有股票板塊都與債券價格呈現典型的負相關性。這表明，由利率驅動的波動性飆升，就像2018年和2019年所看到的那樣，不太可能發生。

Kolanovic認為 COVID-19的傳播將開始放緩的觀點是基於這樣一個事實，即50個州中有40個州COVID-19感染的基本傳染數（R0）——指某時刻開始出現症狀的一個患者平均能夠感染的人數——正在下降。「這讓我們相信，距離美國疫情出現拐點的日子不多了。」他表示。

警惕兩大潛在風險

不過，該份報告也同時指出，有很多風險可能會破壞當前的股市牛市。這些風險包括債券收益率急劇上升，以及受益於COVID-19封鎖的高增長股票板塊遭到拋售。

「雖然這些板塊在今年早些時候已經經歷了一次重大調整，但我們相信還會有另一輪下跌。」Kolanovic警告稱。

美股道瓊斯工業指數和標普500指數周四連續第三天收於紀錄高位，大型科技股帶動大盤走高，因投資者對顯示美國經濟穩步復甦的就業數據反應積極。

標普500指數上漲13.13點，漲幅0.3%，至4460.83點，創下2021年以來的第47個紀錄高點；納斯達克綜合指數小幅上漲51.13點，收於14816.26點，漲幅0.35%；道瓊斯指數上漲14.88點，收於35499.85點，漲幅不到0.1%，創下歷史新高。