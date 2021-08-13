Adidas出售Reebok　涉資191億元

運動服裝品牌Adidas周四（12日）公布，已同意以總代價最高21億歐元（折合約191億港元）向Authentic Brands Group（正宗品牌集團）出售旗下品牌Reebok。

Adidas稱，此次出售大部分將以現金支付，其餘部分包括遞延和或有對價，預計交易將於2022年首季完成。另外，Adidas又預計此舉不會對公司的全年業績產生重大影響，而且有意將大部分所得現金回饋股東。

Adidas行政總裁Kasper Rorsted表示，相信今次易主後Reebok已企於長遠發展的最佳位置。對於Adidas而言，將會集中其「Own the Game」的發展策略，擴大市場佔有率，向股東提供可持續發展的價值。

Authentic Brands董事長兼行政總裁Jamie Salter表示，購買Reebok是公司成長重大里程碑，砸下25億美元不僅是該品牌成立以來金額最大的收購案，亦是他個人職涯最大手筆的交易！

Authentic Brands總部位於美國紐約，上月已在美國遞出首次公開發行股票（IPO）申請，在收購Reebok之前，該公司已收購多個品牌，如Barneys New York、Brooks Brothers等。