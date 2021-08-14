港股大跌後回穩期　專家：科技股無起色　兩板塊迎震盪市

港股上周升212點，報26391點，仍然受制7月23日至26日的下跌裂口26878點至27222點阻力。大市未見動力，分析指，現時大市屬拋售後的穩定期，宜吼防守性高且績佳的股份，或是政策免疫股。



第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時認為，目前港股是7月尾拋售後的穩定期，而成交有所縮減，屬「升唔上、但又沽唔落」的格局，預期下周恒指於26000至27000水平爭持。

他指，現時港股中期走勢未見樂觀，「目前港股仍算撑得住，但臨近月底，要更留神Jackson Hole會議，關注美國聯儲局主席鮑威爾對美國貨幣政策的言論及態度。如市場認為聯儲局即將縮減買債，預計全球市場的調整壓力亦會較大。」傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將在8月26日至29日舉行。

葉尚志認為，投資者更要留神月底的Jackson Hole會議，即是美聯儲局的貨幣政策會否有所改變。

科技股弱於大市 支持位看25700關

艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時認為，恒指受制7月26日的26878點下跌裂口的底部阻力，「恒指於8月11日曾最高見26822點便回吐，反映市場升至近阻力位便沽貨，投資者以短炒為主，並在相對高位便沽貨鎖定利潤，上升動力不足。」

陳政深續指，大市關鍵在於科技股仍處弱勢，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、快手（1024）等反彈至移動平均線便捱沽，走勢比大市更弱，難以提振大市。至於內銀內房雖有反彈，圖以撑起大市，惟內房有政策風險，未能持續推升大市，「預計下周港股依然受制26878點阻力，支位處25700點，但萬一失守，恐再下試25000關。」

應對市況不明，專家指，投資者可吼中資電訊股和政策免疫股。

市況不明兩條腿走路 電訊+政策免疫股先行

在市況不明朗下，葉尚志認為中資電訊股可成避風港，如中移動（0941）及中電信（0728）等，一來業績對辦，二是防守性高，股息率高，三來具回A概念，適合現時市場情況。中移動周五升3%，報51.85元，創近四個月新高。

中移動今年上半年溢利錄得為591億元人民幣，按年增長6%；每股盈利2.89元；中期息派每股1.63港元，較去年同期多派6.5%。若年末派息與去年同期一樣為1.76元，以周五收市價51.85元計，股息率約6.5%。中移動董事長楊杰指，中移動屬於紅籌股回A，流程較為複雜，下半年將會全力推進計劃，若然順利的話，預計今年內可以完成回A。

陳政深則表示，現時正值業績期，資金炒股不炒市，選股策略可從兩方向發展，一是選取業績持續增長及較細型的股份，並以短線出撃，二是從政策方向選股，宜選的不是政策利好股份，而是政策免疫股，即是預計沒政策加強監管的板塊，如汽車股及體育用品股。其中比亞迪（1211）、吉利（0175）、長汽（2333）等秤先。