國泰7月載客約5.4萬人次　按年增兩成半　惟仍遠低於疫情前水平

國泰（0293）顧客及商務總裁林紹波表示，7月份的客運運力按月輕微下跌3%，儘管客運需求仍遠低於疫情前水平，上月客運需求仍有輕微改善，平均每日接載1,745人次。在7月29日接載2,585名乘客，是2021年迄今為止的單日新高。月內乘客運載率為 28.5%，是過去12個月以來的新高。

國泰7月載客逾5萬人次 按年增兩成半

國泰在7月份載客54,092人次，按年增25.8%，相對2019年同月疫情前的水平下跌 98.4%。乘客運載率上升5.1個百分點至28.5%，以可用座位千米數計算的運力雖增加 0.7%，惟仍較2019年同月下跌92.9%。

今年首7個月，載客人次較去年同期減少95.2%，運力下跌 81.9%。

圖為2月27日一部國泰航空貨機運送復星-BioNTech疫苗抵港。（Reuters）

在貨運方面，國泰表示，7月份的貨運運力按月增加12.1%，並已全面恢復所有定期貨機航班，及增加只載貨客機航班33%。所有銷售區域和航線組別都錄得穩健的載貨量增長，幅度與運力增長相若，令月內保持逾 81.8%的高運載率。

此外，國泰於月內運送疫苗，並已達致共運送逾5,000萬劑2019冠狀病毒病疫苗至世界各地的里程碑。

該公司於7月份運載121,600公噸貨物及郵件，按年增加19.1 %，但與2019年 7月相比減少28.4%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年上升17.8%，但與2019年7月相比減少20.8%。運載率上升5.4個百分點至81.8%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加10.1%，但與2019年7月相比減少38.9%。

在2021年首7個月，載貨量較去年同期下跌12.7%，運力下跌26.7%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌15.2%。

99%國泰駐港機師已預約或已接種疫苗

國泰接種疫苗方面，該公司88%的駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的駐港機師及約91%的駐港機艙服務員。

國泰表示，展望客運方面，留學生於8月及9月陸續返回英、美校園，有利業務。由於在熱門日子出發的機位已全被預訂，因此較早日子出發的航班訂位需求，預期亦將會增加。

此外，全新空中巴士 A321neo 客機已於本月初啟航前往上海浦東，正值公司陸續恢復更多中國內地及區內航班。