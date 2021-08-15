監管周期來襲　摩通料最少持續一年　籲留意三大板塊

內地近日對各行各業都實施新的監管法規，監管環境變化之快讓市場措手不及，港股近日亦顯疲弱。摩根大通指，近日遇過的監管周期，在能源、遊戲和國外投資領域均出現過類似周期，在早期預警信號後，監管周期正式開始，通常以發佈法規草案為標誌，最終市場會出現本輪監管週期即將結束的跡象。

監管浪潮最少持續一年

摩根大通預計，監管壓力將繼續指向數據密集型科技公司、擁有巨大市場份額的平台公司和房地產開發商；而符合中國新經濟發展方向的行業，料繼續獲得支持，如綠色經濟相關公司、即電動汽車和可再生能源、半導體和科技硬件、高端製造業和創新農業。平均而言，監管浪潮一般持續1至2年。

該行指出，當最終實體經濟和資本市場會適應新一輪的政策，可能會出現一些跡象，包括離岸IPO恢復、數字平台在改善靈活及就業員工之社會福利方面取得進展、符合監管要求的金融科技公司有望上市，甚至有可能是最高領導層對總體治理框架的澄清。

半導體是各國科技競爭的重要領域。（VCG）

籲投資者留意三大板塊

該行又指，面對更高的不確定性，預計股票政策風險溢價將保持在高位。建議關注三個領域：受政策支持行業的公司、盈利型科技公司和分散風險；半導體制造商、清潔能源、電動汽車製造商，以及涉及機器人和自動化的公司。

鑑於它們在中國五年規劃中具有重要戰略地位，受監管加劇的打擊較細； 經歷大幅拋售潮後，大型盈利型科技公司的估值普遍下降，對投資者而言可能是加倉的好機會。