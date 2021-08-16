大市疲弱　澳門解封部份娛樂場所　濠賭股個別發展｜持續更新

【11：03】恒生指數報26257點

濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）升1.18%；美高梅中國（2282）跌0.74%；澳博控股（0880）升0.94%；永利澳門（1128）跌0.35%；銀河娛樂（0027）升0.1%；金沙中國（1928）升0.2%。

澳門政府公布，由18日零時起，解除第111/2021號行政長官批示所採取的特別措施。該項第111/2021號內容為「為防止新型冠狀病毒肺炎在澳門特別行政區的傳播，自2021年8月5日零時起，關閉10月26日第47/98/M號法令及4月1日第16/96/M號法令規定的電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳」。

【10:21】恒生指數報26226點

汽車股集體走弱，吉利汽車（0175）跌超3%，小鵬汽車（9868）跌逾3%，比亞迪（1211）、理想汽車（2015）跌近5%。

財政部近期公開一批對十三屆全國人大四次會議部分建議的答覆，透露：財政部正牽頭起草《關於財政支持做好碳達峯碳中和工作的指導意見》，擬充實完善一系列財税支持政策，積極構建有力促進綠色低碳發展的財税政策體系，中央財政將繼續大力支持科研院所開展新能源汽車領域科技創新。

另外，中國7月社會消費品零售總額按年增長8.5%，預期增長10.9%；工業增加值按年增長6.4%，預期增長7.9%；1-7月城鎮固定資產投資按年升10.3%，預期增長11.3%。

【09:52】恒生指數暫企26391點

萬科海外﹙1036﹚料上半年多賺不少於3.9倍，股價今早逆市抽升，一度破頂高見3.49元，最新報3.08元，升21.26%。

贛鋒鋰業 （01772） 跌近7%，低見149.2元。

【09:45】恒生指數跌50點

恒生指數跌50點，報26340點。恒生科指跌73點，報6515點。恒生國指報9364點，跌13點。

ATMX普遍向下，其中以騰訊 （0700） 跌幅最大，股價跌1.32%；阿里巴巴 （9988） 跌0.33%；美團 （03690） 升0.34%；小米 （01810） 跌逾0.2%。

嗶哩嗶哩 （9626） 股價跌逾6%，一度跌超7%，低見561元創歷史新低；百度（9888）跌逾4%。

另外，中國移動（0941）升近2%，報52.85元。

【09:20】恒生指數低開26點

恒生指數高開26點或0.1%，報26365點。恒生科指低開27點或0.41%，報6562點。恒生國指開報9374點，跌3點或0.035%。

騰訊（0700）、京東（9618）、美團（3690）低開逾1%，阿里巴巴（9988）亦跌0.05%，小米（1810）微跌0.2%，績後的百度（9888）插超3%。

招商銀行（3968）升逾2%，報66.8元，該行上半年淨利息收入和淨手續費及佣金收入分別按年增長9.3%和23.6%，推動純利上升22.8%，賺611.5億元（人民幣，下同），漲幅較市場預期的20%為高，亦較首季度的15%多。