恒指企穩二萬六　萬科海外飆逾兩成 半年多賺近4倍｜持續更新

【09:52】恒生指數暫企26391點

萬科海外﹙1036﹚料上半年多賺不少於3.9倍，股價今早逆市抽升，一度破頂高見3.49元，最新報3.08元，升21.26%。

贛鋒鋰業 （01772） 跌近7%，低見149.2元。

【09:45】恒生指數跌50點

恒生指數跌50點，報26340點。恒生科指跌73點，報6515點。恒生國指報9364點，跌13點。

ATMX普遍向下，其中以騰訊 （0700） 跌幅最大，股價跌1.32%；阿里巴巴 （9988） 跌0.33%；美團 （03690） 升0.34%；小米 （01810） 跌逾0.2%。

嗶哩嗶哩 （9626） 股價跌逾6%，一度跌超7%，低見561元創歷史新低；百度（9888）跌逾4%。

另外，中國移動（0941）升近2%，報52.85元。

【09:20】恒生指數低開26點

恒生指數高開26點或0.1%，報26365點。恒生科指低開27點或0.41%，報6562點。恒生國指開報9374點，跌3點或0.035%。

騰訊（0700）、京東（9618）、美團（3690）低開逾1%，阿里巴巴（9988）亦跌0.05%，小米（1810）微跌0.2%，績後的百度（9888）插超3%。

招商銀行（3968）升逾2%，報66.8元，該行上半年淨利息收入和淨手續費及佣金收入分別按年增長9.3%和23.6%，推動純利上升22.8%，賺611.5億元（人民幣，下同），漲幅較市場預期的20%為高，亦較首季度的15%多。