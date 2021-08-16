中國經濟｜7月規模以上工業增加值增長6.4%　首7個月則升14.4%

中國國家統計局8月16日公布，7月份，規模以上工業增加值按年實際增長6.4%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長11.5%，兩年平均增長5.6%。從按月看，7月份，規模以上工業增加值比上月（6月）增長0.30%。1—7月份，規模以上工業增加值按年增長14.4%，兩年平均增長6.7%。

分三大門類看，7月份，採礦業增加值按年增長0.6%；製造業增長6.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長13.2%。

分經濟類型看，7月份，國有控股企業增加值按年增長7.2%；股份制企業增長7.1%，外商及港澳台商投資企業增長3.8%；私營企業增長6.1%。

分行業看，7月份，41個大類行業中有35個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長5.9%，紡織業下降1.0%，化學原料和化學制品製造業增長6.6%，非金屬礦物製品業增長5.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降2.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.3%，通用設備製造業增長7.6%，專用設備製造業增長5.3%，汽車製造業下降8.5%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長4.6%，電氣機械和器材製造業增長10.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長13.0%，電力、熱力生產和供應業增長12.7%。

分產品看，7月份，612種產品中有333種產品產量按年增長。鋼材11100萬噸，按年下降6.6%；水泥20582萬噸，下降6.5%；十種有色金屬537萬噸，增長7.1%；乙烯238萬噸，增長23.5%；汽車185.3萬輛，下降15.8%，其中，新能源汽車28.9萬輛，增長162.7%；發電量7586億千瓦時，增長9.6%；原油加工量5906萬噸，下降0.9%。

7月份，工業企業產品銷售率為97.7%，按年下降0.7個百分點；工業企業實現出口交貨值11607億元，按年名義增長11.0%。