中國前7個月固定資產投資增長10.3%

中國國家統計局公布數據顯示，今年1至7月份，中國固定資產投資（不含農户）302,533億元（人民幣‧下同），按年增長10.3%；比2019年1至7月份增長8.7%，兩年平均增長4.3%。其中，民間固定資產投資173,473億元，按年增長13.4%。從按月看，7月份固定資產投資（不含農户）增長0.18%。

分產業看，第一產業投資7,890億元，按年增長21.8%；第二產業投資91,565億元，增長14.4%；第三產業投資203,078億元，增長8.2%。

第二產業中，工業投資按年增長14.4%。其中，採礦業投資增長8.9%；製造業投資增長17.3%；電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資增長1.7%。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）按年增長4.6%。其中，水利管理業投資增長6.9%；公共設施管理業投資增長2.8%；道路運輸業投資增長4.4%；鐵路運輸業投資下降4.4%。

分地區看，東部地區投資按年增長9.4%；中部地區投資增長18.9%；西部地區投資增長8.7%；東北地區投資增長9.6%。

分登記註冊類型看，內資企業投資按年增長10.2%；港澳台商企業投資增長17.2%；外商企業投資增長8.4%。