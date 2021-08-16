中國經濟｜首7個月房地產開發投資增長12.7%

8月16日，中國國家統計局公布數據顯示，1-7月份，中國全國房地產開發投資84,895億元人民幣，按年增長12.7%；比2019年1-7月份增長16.5%，兩年平均增長8.0%。其中，住宅投資63,980億元，增長14.9%。

一、房地產開發投資完成情況

1-7月份，東部地區房地產開發投資45,306億元，按年增長11.5%；中部地區投資17,720億元，增長20.0%；西部地區投資18,717億元，增長10.0%；東北地區投資3,152億元，增長8.1%。

1-7月份，房地產開發企業房屋施工面積891,880萬平方米，按年增長9.0%。其中，住宅施工面積631,072萬平方米，增長9.4%。房屋新開工面積118,948萬平方米，下降0.9%。其中，住宅新開工面積88,474萬平方米，增長0.4%。房屋竣工面積41,782萬平方米，增長25.7%。其中，住宅竣工面積30,125萬平方米，增長27.2%。

1-7月份，房地產開發企業土地購置面積8,764萬平方米，按年下降9.3%；土地成交價款5,121億元，下降4.8%。

二、商品房銷售和待售情況

1-7月份，商品房銷售面積101,648萬平方米，按年增長21.5%；比2019年1-7月份增長14.5%，兩年平均增長7.0%。其中，住宅銷售面積增長22.7%，辦公樓銷售面積增長6.3%，商業營業用房銷售面積增長3.8%。商品房銷售額106,430億元，增長30.7%；比2019年1-7月份增長28.0%，兩年平均增長13.1%。其中，住宅銷售額增長33.1%，辦公樓銷售額增長9.1%，商業營業用房銷售額增長5.0%。

1-7月份，東部地區商品房銷售面積42,841萬平方米，按年增長24.1%；銷售額61,943億元，增長36.7%。中部地區商品房銷售面積28,359萬平方米，增長27.1%；銷售額21,422億元，增長33.4%。西部地區商品房銷售面積26,965萬平方米，增長14.3%；銷售額20,156億元，增長16.3%。東北地區商品房銷售面積3483萬平方米，增長8.8%；銷售額2,909億元，增長6.9%。

7月末，商品房待售面積50,864萬平方米，比6月末減少215萬平方米。其中，住宅待售面積減少270萬平方米，辦公樓待售面積減少26萬平方米，商業營業用房待售面積增加19萬平方米。

三、房地產開發企業到位資金情況

1-7月份，房地產開發企業到位資金118,970億元，按年增長18.2%；比2019年1—7月份增長19.2%，兩年平均增長9.2%。其中，中國國內貸款15,402億元，下降4.5%；利用外資44億元，下降44.4%；自籌資金35,533億元，增長10.9%；定金及預收款45,398億元，增長38.3%；個人按揭貸款18,953億元，增長17.0%。

四、房地產開發景氣指數

7月份，房地產開發景氣指數（簡稱「國房景氣指數」）為100.98。