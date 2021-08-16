華爾街機構：美聯儲QE已將波動性變成投資機會

「波動性（volatility）」在華爾街一直是個可怕名詞，無論是1987年股災、2000年網路泡沫破裂，還是2008年金融危機時期，波動性的急劇上升都令投資者恐慌出逃。但美國投研機構Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）認為，美聯儲持續大規模的量化寬鬆政策（QE）可能將「波動性」變成了投資機會。

據《財聯社》報道，鮑爾森在最近一份客户報告中指出，在波動性上升之際，投資者應更加看好股市投資環境，這主要得益於美聯儲實施的大規模量化寬鬆政策。

鮑爾森表示，投資者應該意識到美聯儲是如何改變投資環境的，如果可能的話，應準備好利用「有價值的波動性」。

量寬致股市及債市波動性更趨二元

鮑爾森解釋稱，量化寬鬆政策可能對兩個市場波動性都有影響，一方面有助於壓低債券波動性，另一方面，由於擔心過度濫用貨幣政策，令股市的波動性上升。

他提到，「（美聯儲）大規模的持續量化寬鬆基本上壓制了債券市場波動性，為股票投資者利用特定『有價值』的波動性創造了更頻繁的機會。」

鮑爾森對股票的盈利設置取決於債券波動性保持低迷，同時股票波動性上升的大背景。自美聯儲實施QE措施以來，債券波動率在97%的時間裏都低於平均水平；在QE之前，債券波動性低於平均水平的比例只有31%。

該報告稱，當股市波動率飆升而債券波動率仍較低時，在未來1個月、3個月和6個月的時間段內，股市表現機會是其他時間段的兩倍多。

鮑爾森表示，「對股市的擔憂與債市穩定的看法相結合，對股票投資者來說是一次全壘打（home run ，意指大功告成）。」美聯儲近期投放流動性行動增加了這種情況發生的頻率。

2012年債市波動性更低

2012年之前，債券波動低於平均水平，且股票波動高於平均水平的頻率僅為8.8%。但在2012年之後，「美聯儲幾乎在20%的時間裏向股市奉上這份禮物!」。

鮑爾森用VIX指數衡量股票的波動性，用MOVE指數衡量債券的波動性。

鮑爾森認為，鑑於債券波動率仍然較低，而VIX指數僅比均值低兩個百分點，「有價值」的波動性投資機會可能很快到來，因VIX指數「最終可能會升至均值以上」。