人行出手「補水」　機構：第四季有望再次降準

人民銀行開展6,000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，8月到期的7,000億元MLF絕大部分得到續做，人行稱充分滿足金融機構流動性需求。

《中國證券報》報道，業內人士認為，MLF是作為「打頭陣」的「大菜」，雖然小幅縮量續做，但在本周對沖稅期影響、政府債放量等因素的作用下，後續央行可能還有動作，如增大逆回購規模等，以確保市場流動性無虞。

MLF小幅縮量續做

人行網站消息，考慮到金融機構可用7月下調存款準備金率釋放的部分流動性歸還8月到期MLF等因素，8月16日人民銀行開展6,000億元MLF操作（含對8月17日MLF到期的續做）和100億元逆回購操作，充分滿足金融機構流動性需求，保持流動性合理充裕。

光大證券金融業首席分析師王一峰表示，8月份基礎貨幣缺口達萬億元，MLF操作不宜大規模退出。初步測算，在降準呵護之下，7月末超儲率在1.5%以上，安全邊際較厚。但8月基礎貨幣缺口超過萬億元（含7,000億元MLF到期），本周政府債券計劃淨融資4,076億元，供給量較大。加之繳稅的影響，MLF不宜大規模退出，小幅縮量續做是比較理想的模式。

中信證券研究所副所長明明表示，技術層面上，7月降準有置換MLF、降低MLF餘額的考慮。從置換規模看，7月全面降準目前置換的MLF規模是歷次降準置換MLF規模最少的，且MLF餘額仍然維持高位，還有置換的空間。因此，7月這次降準還會置換部分8月到期的MLF，進一步降低存量MLF。

王一峰強調，本次央行縮量續做6,000億MLF，呵護流動性的意圖比較明顯。靴子落地後，早盤利率也出現小幅下行。預計8月份超儲率在1.3%左右，流動性環境較7月份小幅邊際收斂，但壓力不會太大，央行也會適時通過公開市場逆回購操作加大對沖。

四季度可能再次降準

對於本周將公布的LPR（貸款市場報價利率），王一峰預計，8月LPR報價繼續維持不變。他認為，在MLF利率維持不變的情況下，考慮銀行體系核心存款成本依然承壓的現狀，加之同業存單利率已觸底小幅反彈，按照商業化原則，仍不足以驅動LPR報價實現最低5個基點步長調整。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，本月MLF操作利率未作調整，打破了市場中部分存在的「降息預期」，表明7月全面降準更多屬於針對小微企業等實體經濟的定向支持措施。當前貨幣政策並未轉向全面寬鬆，監管層仍注重在穩增長、防風險和控通脹之間保持平衡。

往後看，王青分析，以MLF操作利率為代表的中期政策利率有望繼續保持不動，未來出現「雙降（降準+政策性降息）」的可能性不大。不過，下半年PPI和CPI之間的「剪刀差」還要持續一段時間，整體處於中下游的小微企業等實體經濟經營環境承壓，需要貨幣政策扶一把。具體措施之一就是要引導實體經濟貸款利率穩中有降，對沖原材料成本上升給小微企業帶來的經營壓力。四季度央行有可能再次實施降準，並推動1年期LPR報價下調，進而帶動企業貸款利率下降。