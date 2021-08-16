內地一線城市上月樓價升幅按月放緩

上月內地70個大﹑中城市商品住宅銷售價格按月、按年漲幅總體回落。北上廣深四個一線城市，新房和二手房價格按月漲幅均回落。其中，廣州一手房價格按月漲幅最低，為0.2%；深圳二手房價繼續降温，按月降0.4%。

中國國家統計局公布7月70城房價數據。 6月新房價格指數共有51個城市按月上漲（上月為55個），3個持平（上月為3個），16個下跌（上月為12個）。

其中，北上廣深四個一線城市，新房價格按月上漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。北京、上海和廣州按月分別上漲0.8%、0.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.1、0.1和0.8個百分點；深圳上漲0.5%，漲幅與上月相同。

總體來看，新建商品房方面，青島、海口、銀川等地按月漲幅較高。

二手房方面，四個一線城市按月上漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。北京和上海按月均上漲0.7%，漲幅比上月分別回落0.6和0.3個百分點；廣州上漲0.6%，漲幅與上月相同；深圳下降0.4%。總體來看，二手房方面，長沙、海口價格按月漲幅較高。

各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月漲幅回落或轉降

據測算，7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，北京、上海和廣州按月分別上漲0.8%、0.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.1、0.1和0.8個百分點；深圳上漲0.5%，漲幅與上月相同。

一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，北京和上海按月均上漲0.7%，漲幅比上月分別回落0.6和0.3個百分點；廣州上漲0.6%，漲幅與上月相同；深圳下降0.4%。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.1和0.2個百分點。

三線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月由上月上漲轉為下降0.1%。

各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅回落或與上月相同

據測算，7月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲6.0%和10.0%，漲幅比上月分別回落0.1和0.5個百分點。

二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲3.5%，漲幅與上月相同。

三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.3%和2.3%，漲幅比上月分別回落0.4和0.3個百分點。