《彭博》﹕民企高薪聘監管部門官員　應對整頓風潮

內地監管機構頻頻出招，從事教育或是平企經濟的企業，先後被整頓或罰款。內地民企為求應對，據外電報道，正物色願意從內地各部委及監管部門轉職的官員，助民企應對監管及整頓等情況。

報道引述獵頭公司數據，指出來自金融體系監管機構及工商信息等部委的官員，是最受歡迎。在個別情況下，企業願意支付近50萬美元年薪，為公勝員平均薪酬的60倍。

報道引述獵頭公司米高蒲志駐上海董事Jacqueline Qin指出，部份客戶願支付的薪酬逾300萬元人民幣，若為合適候選人，實際上是「預算不封頂」。

報道指出從薪酬大幅上揚，可見在內地要挖到一名頂級官員並非易事，同時以往於監管機構工作的官員，加入民營企業會遭到嚴密審查。獵頭公司更指出，整頓行動的全面性讓企業將目標定得相當高，希望想獲得副主管級別官員，可是有關人才供應卻相對匱乏。若以往在證券監管部門及部委任職的官員，須要離職3年才可以加入獲被監管的企業任職，如為級別較低的官員，則需要2年「過冷河」期。

報道進一步引述獵頭公司指出，若官員已處於部門主管級別，其政治生涯會較明朗及確定，要相關官員為錢而放棄不容易，亦明白目前是一項艱巨工作，有時企業的要求無法實現。

不過報道指出仍有官員加入商界，如中證監原發言人鄧舸去年出任國信證券總裁；另一名證監會官員郭旭東，去年加入武漢當代科技出任副董事長。