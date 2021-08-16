舜宇上半年多賺近54%至26.9億元人民幣　毛利率增5.4個百分點

舜宇光學（2382）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為26.88億元（人民幣‧下同），按年增加53.7%，不派息。

期內收入增加5.1%至198.33億元，毛利為49.46億元，增幅達34.5%，毛利率提高5.4個百分點至24.9%。

公司指出，期內來自光電零件事業收入為43.43億元，按年增加12.4%，佔整體收入21.9%，毛利率為42.9%，按年增加1.4個百分點。

光電產品收入為153.07億元，增幅為2.9%，佔整體收入78.8%，毛利率為14.8%，增加3.7個百分點。光學儀器收入為1.81億元，按年增加43.7%，佔總收入0.9%，毛利率增加5.6個百分點至44.2%。

公司表示，展望下半年面對複雜多變的政治經濟局勢，以及日益激烈的市場競爭，公司仍面臨諸多挑戰。然而智能手機行業仍以攝像鏡頭提升作為差異化要點，汽車行業正迎來「電動化﹑智能化﹑共享化」快速發展，多傳感器融合漸成趨勢；機器人視覺﹑AR/VR等新興行業的蓬勃發展，亦推動光學產品的技術創新。公司密切關注行業及市場趨勢，提前做好市場佈局，發揮規模﹑技術﹑資源及人才等優勢，在挑戰中抓住發展機遇，實現穩健持續發展。