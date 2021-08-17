騰訊累市跌178點　友邦跑贏漲逾3%　藥明生物挫逾半成｜持續更新

羅森格倫認為聯儲局今年秋季逐步縮減資產購買，明年中結束買債計劃。美國10年期債息曾跌約5基點至1.2217厘，尾段跌幅縮窄，報1.255。道指周先跌後升，收市仍漲110點或0.31%，報35625點。標指收市攀升0.26%，報4479點；納指跌幅收窄至0.2%，收市報14793點。



港股連3日，昨日收報26181點，仍守兩萬六關，今早友邦（1299）業績不俗，中期多賺近五成，新業務價值增22%，可留意今早股價。今早「黑期」截至9時15分，微跌30點，在26125點附近，港股會否下試26000點？



【12:05】恒指險企26000點

港股表現反覆，早段先跌後抽升逾77點，高見26258點，其後再倒跌最多195點，低見25986點，中午收報26002點，半日跌178點或0.68%，險企26000點。大市成交額728.11億元。

恒生科指中午收報6346點，半日跌73點或1.15%；閱文集團（0772）績後半日大瀉9.2%，中午收報65.65元；新東方在線（1797）亦挫5.3%，收報4.29元。短視頻相關股份仍持續受壓，嗶哩嗶哩（9626）挫5.6%，中午收報529元；快手（1024）跌0.8%，收報74.05元；騰訊（0700）挫3.7%，收報437元。

其他科技股表示亦疲弱，阿里巴巴（9988）半日跌2.8%，中午收報175.4元；美團（3690）跌1.17%，收報218.8元；小米（1810）平收，報24.85元。

友邦（1299）績後升3.5%，中午收報97.3元，成交額達20.47億元。滙豐（0005）則跌0.8%，收報44元；港交所（0388）跌2.6%，收報476.4元。

舜宇（2382）先跌後升，半日漲6.3%，收報230.2元，成交額21.57億元。

微盟（2013）半日大漲6.2%，收報10.58元，成交額4.18億元。

藥明（2269）中午收報114元，挫5.8%，成交額16.36億元。

【11:47】恒指失守二萬六

恒指最新報25994點，失守二萬六，大市成交額705.97億元。

【10:21】科指報6303點

恒指再度轉跌，現報26044點，挫137點或0.52%，大市成交額383.68億元。

科指亦跌117點或1.82%，報6303點。

【10:05】快手反彈近2%

快手（1024）反彈近2%，報76.1元；嗶哩嗶哩（9626）仍挫逾3%，報542.5元；騰訊（0700）亦瀉2.6%，報442元。

創科（0669）再創新高，一度飆4.2%，高見179.2元，現報178.8元，仍升4.01%。

小米（1810）微微反彈0.2%，報24.9元。

閱文 （0772） 曾跌逾7%，低見67元，最新仍跌半成，報68.05元。

友邦（1299）業績亮麗，仍漲逾3%，報96.9元，成交額11.55億元。

【09:45】恒指拗腰倒升

舜宇 （2382）績後一度跌近6%，低見203.8元，最新報209.4元，仍跌3.32%，成交額達4.09億元。

短視頻相關股份持續受壓，騰訊（0700）一度觸及440.4元，現報443.4元，仍跌2.3%；快手（1024）低見72.1元，現報73.4元，仍跌1.7%；嗶哩嗶哩（9626）挫2.5%，報546.5元。

恒生指數曾挫126點，低見26055點，現拗腰升32點或0.12%，報26213點。

【09:31】內地股市個別發展

滬深兩市主要指數個別發展。滬指低開0.15%，報3512點，深成指高開0.02%，報14696點，創業板指高開0.32%，報3311點。

【09:20】恒生指數低開43點

恒生指數低開43點或0.17%，報26137點。恒生科指低開52點或0.82%，報6367點。恒生國指開報9228點，跌36點或0.4%。大市暫成交額28.8億元。

友邦（1299）高開逾2%，報96.5元；今早公布中期多賺近五成，新業務價值增22%；其他侏險股，平保（2318）則低開0.5%，報68.1元；國壽（2628）微升0.6%，報13.2元。

港交所（0388）低開0.7%，報485.6元。

騰訊（0700）低開逾2%，報442.8元；阿里巴巴（9988）跌1.38%，報177.9元；美團（3690）亦跌1.7%，報217.6元；快手（1024）再跌2.2%，報73元。

海螺水泥（0914）高開1.7%，報43.8元。

創科（0669）揚0.11%，報172.1元。