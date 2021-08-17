摩根大通：美股還會上漲　有點小泡沫也無妨

據《新浪財經》報道，摩根大通認為，美股在2021年剩餘時間裏將會繼續上漲，債券收益率上升和部分領域的「泡沫跡象」不太可能破壞股市的穩定。

該行的市場策略師在8月16日的一份報告中表示，他們仍然看好股市，儘管「收益率面臨上行壓力」，以及SPAC、IPO、比特幣和氫能等領域存在「迷你泡沫」。

摩根大通策略師在報告中表示：「收益率適度上升不應對股票估值構成挑戰。我們對價值型股票的偏好將提供一個緩衝，因為它們可能在收益率不斷上升的環境中表現出色。」

摩根大通上周的一項客户調查發現，48%的投資者預計今年年底標普500指數將升至4，600點，26%的投資者預計將在4400點左右。該指數8月16日上漲0.3%，收於4479點左右。

至於債券，10年期美國國債收益率在8月初最低收於1.17%，8月16日下午在1.26%左右。債券的收益率和價格走勢相反。

摩根大通策略師表示：「我們仍然認為債券收益率過低，建議積極減持債券，增持價值股票。」

他們估計，隨着全球供需平衡惡化，彭博巴克萊全球綜合指數（Global AGG）的收益率2021年可能上升近0.5個百分點。

他們寫道，儘管「實際收益率機械性地上升將縮小股票風險溢價」，但「人們需要考慮到實際收益率較當前水平大幅上升100多個基點，才會開始對股票估值感到擔憂。」

與此同時，FactSet的數據顯示，以羅素1000價值指數（Russell 1000 value index）衡量的價值型股票也從8月初的收盤低點上漲。截至周一下午，該指數上漲不到0.1%，而羅素1000增長指數當天上漲了0.2%。

摩根大通策略師表示，他們尤其看好周期性股票和價值股，部分原因是企業公布的第二季度盈利強勁，以及美國疫情數據中「德爾塔變種毒株風險消退的跡象」

他們寫道：「關於德爾塔變種，我們認為接種疫苗國家的低死亡率應該幫助投資者度過這可能的最後一波。」「投資者似乎在等待美國病例的拐點，我們認為這是幾天後的事了。」

雖然這些策略師們認為德爾塔病毒的風險被誇大了，但他們預計明年「地緣政治風險將會放大」。

摩根大通策略師表示，市場擔憂的其他因素包括有着「類似泡沫跡象」的領域，其中包括與新冠疫情封鎖有關的股票、可再生能源、電動汽車和加密貨幣，以及「超增長」和創新股票。

他們表示：「我們認為，自疫情爆發以來出現泡沫跡象的行業將再次走低。但我們認為，這些細分市場還不足以撼動整個市場。」