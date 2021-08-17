友邦績後獲大行唱好　逆市揚逾3%　惟專家稱去向受呢個因素左右

友邦（1299）雖然整體業務於過去年半一直受到疫情影響，但今日公布的中期業績令人眼前一亮，股價更一洗頹風，一度躍升逾4%，高見97.9元，收市報96.95元，全日升3.14%，成交額達41.92億元。各大行均給予「買入」評級，惟專家指股價有機會受制於100元大關，一切需視乎疫情是否再度蔓延及本港通關措施。



友邦中期業績勝於預期，截至今年6月底止，上半年股東應佔溢利為32.45億美元，按固定匯率較去年同期增長47%；每股盈利0.27美元，中期息每股派38仙，年增8.6%。期內，新業務價值增長22%，至18.14億美元；除香港外，所有報告分部的新業務價值均超出疫前水平；新業務價值利潤率增加4.2個百分點至59%。

高盛：中期業績現展示增長模式韌性

高盛發表研究報告指，友邦中期業績整體均表現高出預期，充份反映出公司強勁的分銷能力，及以保障為主及多樣化的增長模式所顯示的韌性。即使在Delta變種病毒或影響下半年復甦，但對友邦在面對挑戰仍能創造價值的能力有信心。

因此給予目標價113港元及「買入」評級。

華泰：維持「買入」評級 目標價115港元

華泰證券亦發報告稱，友邦的中期業績大致符合公司預期，惟每股基本盈利0.27美元低於該行預期的0.32美元，不過該行補充指與彭博預估的一致。至於新業務價值方面，友邦中期錄得按年增長29%，所有主要市場新業務價值均超出該行預測，東盟市場如新加坡、泰國和馬來西亞尤為強勁。因此，華泰證券維持「買入」評級及給予目標價115元。該行又補充，在盈利預測則在審查中。

期內，友邦的中國新業務價值增長逾兩成，華泰證券分析指，新業務價值飆升主要是由利潤率擴張推動，其利潤率由第一季度的64%，增至77%，而首年保費更按年增長4%，這表明友邦於COVID-19大流行後，已轉向中國內地市場的高利潤業務；又認為友邦可擊退內地所有主要保險公司。

另外，華泰證券指出，香港市場的新業務價值於上半年亦有不錯的表現。去年香港受到邊境管制、內地客戶流失，以致帳面淨值利潤率損失約三分之二，因此該行認為今年上半年香港業務重拾正增長，是公司反彈的好兆頭。

此外，華泰證券指出，除香港外，所有報告分部的新業務價值均超出疫前水平，東盟市場尤其強勁。馬來西亞市場新業務價值按年增長93.8%，泰國市場增幅達56.8，新加坡市場錄得38.6%增長，其餘18個市場增長也達到5.4%。

友邦（1299）今日（17日）股價更一洗頹風，一度躍升逾4%，高見97.9元，收市報96.95元，全日升3.14%，成交額達41.92億元。（資料圖片）

伍禮賢：友邦比內險更具優勢

友邦中期業績帶動其股價今日攀升，光大新鴻基證券策略師伍禮賢接受《香港01》訪問時表示，友邦上半年整體表現不錯，尤其是其新業務價值在中國內地及東盟地區如泰國均有強勁的復甦勢頭，縱使香港業務受疫情封關影響而未有提升，但亦見停止下降的情況，倘若香港能通關，中國的客戶將會帶動香港地區的業績增長動力。他續指出從友邦業績來看，可見相比國壽（2628）、平保（2318）等內險，其競爭力更佔優勢，而且在內地業務的增長動力亦比較強。

至於被問到聯儲局於明年中或逐步縮減買債計劃，以及考慮加息，此舉會否影響友邦未來的投資部署時，伍禮賢認為利率上升或多或少對友邦的投資收益有輕微影響，但並非關鍵，特別是目前友邦保險業務強勁！反而，其他行業如銀行、基建及地產等板塊可能有較大的影響。

至於股價方面，伍直言今日炒上因為其業績超出預期，他又補充指短期內或有機會上試百元大關，但料有阻力，一切都要視乎亞太地區的疫情情況，以及香港能否通關其一關鍵。若疫情真的再度蔓延，他預估有機會下跌至90元的水平。