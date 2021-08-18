美股收市｜道指一度急瀉500點 收市挫282點

美股周二大跌，道指一度低見35131.53點，跌幅擴大至超過500點。標指下跌 1.34%，納指下跌 1.6%。中概股方面，騰訊音樂（TME）一度跌近14%創歷史新低，阿里巴巴（BABA）跌逾5.4%創52周新低。



【04:00】美股收市，道指下跌282點，跌幅0.79%，報35243點；標普500指數下跌31.63點，跌幅0.71%，報4448點；納指下跌137.58點，跌幅0.93%，報14656點。

疫苗股票豐收，莫德納（MRNA）漲約7.489%，BioNTech（BNTX）漲6.65%，輝瑞漲3.087%。

納斯達克指數成分股中，多個中概股墊底，京東（JD）跌3.615%；拼多多（PDD）跌3.369%；携程（TCOM）跌3.179%。

其他港股ADR方面，阿里巴巴（BABA） 收市報跌4.915%，比本港收市價跌1.5%；騰訊控股（TCHEY）跌4.12%，比本港收市價跌1.2%

【03:00】美股指數跌幅收窄，道指跌幅356點或1%。標指下跌 0.88%，納指下跌 1.04%。

【01:00】道指成分股家得寶(HD)領跌約4.5%，波音（BA）、陶氏化學（DOW）、Caterpillar（CAT）跌超3%，聯合健康升1%。疫苗股逆勢上漲，莫德納（MRNA）漲約5%，BioNTech也漲3.5%，但Cassava科技（SAVA）跌超10%，太平洋生物科技公司（PACB）跌6.8%；醫療保健板塊成為標普500指數唯一上漲的板塊。TESLA（TSLA）跌4.57%領跌納指。晶片股普遍走低。

美股週二跌幅出現在道指和標普500在前一交易日收於歷史高位之後。美國7 月份零售銷售下降 1.1%，降幅遠大於預期的 0.3%，或許是新冠病毒捲土重來的情況下經濟復蘇放緩的跡象