恒指二萬六關得而復失　科指及國指維持升勢｜持續更新

美國最新零售數據欠佳，美國密歇根消費者信心指數同樣遜預期，隔晚美股三大指數均下挫，道指全日低見35120點，收市報35343點，仍滑落282點或0.79%；標指收市報4448點，回吐0.71%。納指更一度跌超過500點，創近一個月低位，收市報14656點，仍下降0.93%。美國10年期債息曾急挫至1.215厘。



港股連跌四日，昨日再度失守26000關，加上中國監管力度加強，科技股或持續受壓，騰訊（0700）、吉利（0175）今日將公布業績，另外恒大總裁賣出恒大汽車（0708）和恒大物業（6666）股份，可留意其股價。截至上午9時，今早「黑期」靠穩，在25830點附近。



【13:58】恒指升幅收窄

港股升幅收窄，最新報25910點，升165點，國指升106點，報9163點，科指最新報6241點，升22點。

【13:15】恒指午後收復兩萬六

恒指午後升幅擴大，最新升逾250點，收復26000點關口。科指亦漲近0.9%。

華潤啤酒（0291）績後升幅擴大，最新漲6.8%，報65.2元，成交額6.05億元。潤啤中期純利大增106.4%，至42.9億元人民幣。

吉利（0175）績後同樣表現造好，最新升2.5%，報26.25元，成交額12.89億元。

【12:05】恒指升192點受制二萬六

港股早段曾跌37點，低見25708點，其後彈升219點，高見25964點，收市報25938點，半日升192點或0.75%，半日大市成交額268.94億元。恒生科指中午收報6249點，半日升30點或0.49%，恒生國指收報9164點，升106點或1.18%。

萬洲國際（0288）半日挫9.8%，中午收報6.05元，成交額6.87億元。

創科實業（0669）亦回吐3.4%，收報166.9元。

信義光能（0968）半日漲逾6%，中午收報15.68元，成交額達6.12億元，暫為恒指成分股最好藍籌。

新經濟股美團（3690）半日彈升4.4%，中午收報223元；騰訊（0700）微漲0.33%，收報436.4元；阿里（9988）半日平收，報171.8元；小米（1810）升1.4%，收報24.85元。

吉利（0175）績前靠穩，中午收報25.65元，半日升0.19%。

中海油（0883）半日漲2.5%，中午收報8.27元。

中資金融股跑出，招行（3968）飆6.6%；郵儲行（1658）升2.5%；平保（2318）升2.1%。券商股亦大漲，廣發証券（1776）飆8.4%；中信建投証券（6066）升6.3%；東方證券（3958）升5.4%；招商證券（6099）升5.5%；中金公司（3908）升4.8%。

【11:37】美團反彈近4%

港股持續反彈，現報25937點，升191點或0.75%；恒生科指微漲29點或0.47%，報6248點。大市成交暫為657.66億元。

ATMX股表現反覆，騰訊（0700）現漲0.5%，報437.2元；美團（3690）漲3.8%，報221.8元；小米（1810）亦升1.4%，報24.85元；阿里巴巴（9988）微升0.11%，報172元。

港交所（0388）漲2.44%，報486.4元；保險股友邦（1299）漲1.44%，報98.35元；平保（2318）上揚1.9%，報68.55元。

舜宇光學（2382）微升0.64%，報219.2元。

萬洲國際（0288）挫逾9%，報6.08元，受累於萬洪建深夜發文指其父親的決策問題。

【10:35】騰訊績前靠穩

恒生指數最新報25890點，升144點或0.56%；恒生科指亦升56點或0.91%，報6275點。

騰訊（0700）靠穩，轉升0.7%，報438.2元；美團（3690）大漲2.8%，報219.6元；阿里巴巴（9988）則跌0.05%，報171.7元。小米（1810）微升1%，報24.75元。

友邦（1299）續揚0.77%，報97.7元。

李寧（2331）漲逾4%，報95.15元；安踏（2020）亦升1.4%，報164.3元。

招行（3968）上揚3.7%，報66.25元。

【09:50】信義光能曾飆逾一成

信義光能（0968）大漲逾一成，高見16.32元，現報15.92元，仍升7.7%，成交額達3.49億元。

萬洲（0288）急挫逾8%，低見6.16元，現報6.26元，仍挫6.7%，成交額3.41億元。

汽車股個別發展，理想汽車（2015）漲近2%，報108.4元；小鵬汽車（9868）漲逾3%，報146.7元；吉利（0175）績前跌1%，報25.35元；比亞迪（1211）跌0.63%，報251.2元；長汽（2333）挫3.8%，報30.6元。

恒生指數漲逾58點或0.23%，報25804元。

【09:46】內地股市疲弱

滬深兩市亦個別發展。滬指低開0.13%，報3442點，最新跌6點，報3440點；深成指高開0.15%，報14371點，現轉跌56點或0.4%，報14293點。

創業板指高開0.44%，報3238點，其後倒跌2點，現報3222點。

【09:20】恒生指數高開54點

恒生指數高開54點或0.21%，報25800點。恒生科指高開23點或0.38%，報6242點。恒生國指開報9072點，升14點或0.16%。大市暫成交額38.61億元。

昨日領升友邦（1299）微升1.08%，報98元。港交所（0388）升0.13%，報475.4元。

監管力度加大，ATMX個別走勢，收市後公布業績的騰訊（0700）低開1.1%，報430元；阿里巴巴（9988）跌1.05%，報170元；美團（3690）則升2.5%，報219元；小米（1810）平開，報24.5元。

快手（1024）平開，報71.15元；嗶哩嗶哩（9626）剛升1.45%，報525元。

恒大系全線下降，中國恒大（3333）低開0.8%，報5.25元；恒大物業（6666）挫2.6%，報6.25元；恒大汽車（0708）亦瀉2.7%，報12.28元；恒騰（0136）跌2.4%，報4.05元。

吉利（0175）績前低開0.4%，報25.5元。

創科（0669）微微回吐0.6%，報171.7元。

藥明生物（2269）高開1.14%，報115元。