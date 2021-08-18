兩大因素夾擊　港股難見底　騰訊績前五連跌｜港股部署

港股備受內憂外患打擊，恒指昨跌435點，失守二萬六創本月新低，恒生科指連跌五日，再跌至推出以來新低。跌勢急促主要受累塔利班攻陷阿富汗的局勢影響，兼且內地再加強監管網絡不正當競爭行為兩大負面因素，觸發阿里巴巴（9988）跌至近在港上市以來最低位。即使是一直強勢的美股，隔晚亦明顯受壓，道指曾瀉逾500點，對港股走勢可謂雪上加霜。

技術上未見反彈條件

首先技術走勢方面，目前港股9日RSI（相對強弱指數）仍然處於33.79。分析指出，以恒指的慣性，一般9日RSI低於30才有明顯反彈，故目前未具出現大幅反彈的條件。

港匯跌至一年半低，關注避險需求會否刺激金價衝上千八美元（資料圖片）

港匯跌至一年半低 關注金價會否衝上千八美元

第二，從過往經驗，當涉及地緣政治問題，美金及金價會出現同步升勢，港匯走弱，會令港股淪為「提款機」，外圍資金從港股沽貨套現離場。

最新美元指數已經升至93.12，創一個月高。港匯亦跌至7.7937，創去年3月份以來低位，不利港股走勢。至於黃金期貨價格，繼上周由1670美元水平低位反彈，現時於1780美元水平整固，暫未有再上。後市宜關注阿富汗問題觸發的避險需求，會否刺激金價升穿1800美元。倘若市場避險需求進一步強化，將觸發港股沽壓再增。

投資者最關心並不單是業績數據，而是監管機構新政會如何影響未來兩年集團的營運模式。（中新社）

分析料騰訊次季利潤跌7% 是近兩年來首次下滑

藍籌股方面，騰訊今日將發業績，分析師料第二季度淨利潤料下降7.1%。這將是騰訊2019年第三季度以來首次盈利下滑。

由於內地對科網平台的監管由今年初開始連番出台，令到分析師對騰訊的業績預期相對保守，並不是如往日一樣預期騰訊將屢創新高，騰訊因而有機會交出一份較市場預期為佳的業績，不過現時投資情緒脆弱，投資者最關心並不單是業績數據，而是監管機構的新政會如何影響未來兩年集團的營運模式，特別是金融科技業務的發展，因業務在今年首季是增長最急速的業務，同時收入佔比亦已升至近三成。

股價走勢方面，騰訊在業績前罕見五連跌，一改以往業績前大多提前炒上的慣性。最新9日RSI已跌至30.68的超賣水平。