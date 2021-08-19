恒指季檢周五出爐　中金列8潛力染藍股　黃國英點名消費股機會大

本周五﹙20日﹚將迎來恒指季檢，恒指公司會公布恒生系列指數季度檢討結果，包括恒生指數、國企指數、恒生科技指數等港股主要旗艦指數，以及作為港股通樣本基礎的恒生綜合指數。



今年5月的季檢結果，再次令人跌破眼鏡。最終信義光能﹙0968﹚、比亞迪﹙1211﹚及碧桂園服務﹙6098﹚獲納入恒指成份股，惟市值逾8,000億的京東（9618）卻大熱倒灶。是次季檢再有大行預計京東、網易（9999）等大市值公司有望「染藍」；豐盛金融資產管理董事黃國英則認為消費股「染藍」機會大。



根據中金公司早前公布的研究報告，該行認為是次恒指季檢，成份股數目將進一步擴大。報告提到，今年首季季檢已經把成分股數目淨增加3隻，至58隻，反映擴容趨勢已經顯現，預計今次亦有大概率增加成份股數目。同時，中金預計部分行業的覆蓋度，亦會隨著成份股增加而擴大。

中金公司根據一眾潛在染藍股份的市值排名，列出8家市值靠前的企業。當中包括京東（9618）、網易（9999）、快手（1024）、百度（9888）、京東健康（6618）、嗶哩嗶哩（9626）、思摩爾（6969）、京東物流（2618）。

恒指調整非完全參考量化指標

不過，該行認為雖然京東和網易等大市值公司排名非常靠前，惟參考過去幾次的調整中卻未能被納入，因此不排除是因為其他非量化指標的考量所限，進而在此次調整中繼續影響其納入。

該行再三強調，恒生指數的調整並非完全參考量化指標，而是指數諮詢委員會根據量化篩選後於內部討論決定的，可能會對行業代表性、上市地代表性以及財務表現等作出主觀判斷。故此中金，更會考慮到此次基本編制方法還在持續改善中，因此其預覽結果要想做到完全精準並不現實，故只能作為一個近似參考。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，預計是次季檢將會繼續淨增加3隻藍籌。（資料圖片）

黃國英：納入消費股機會高

豐盛金融資產管理董事黃國英接受訪問時表示，若恒指公司要維持明年中恒指成份股增至80隻的目標，預計是次季檢將會繼續淨增加3隻藍籌，當中消費股機會甚高，他估計華潤啤酒（0291）、農夫山泉（9633）、李寧（2331）機會較大，新奧能源（2688）亦有機。至於過往的大熱門京東集團，黃國英相信機會仍然不小，始終市值規模大，加上業務尚好，唯獨公司仍處監管「風眼」成憂慮。

不過，黃國英強調恒指「換馬」對指數表現作用不大，最終要視乎中國政府清楚界定「咩做得、咩唔做得」。至於恒生科技指數，他直言「科指廢咗，已經無人理」。