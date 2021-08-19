恒指跌幅擴大至逾300點　阿里挫逾3%創新低｜持續更新

聯儲局凌晨公布7月議息紀錄，決策者考慮今年開始減少買債，多數官員認為可能是合適的做法，僅少數認為明年才屬合理。美股三大指數再度下挫，道指收市報34960點，失守35000點，跌382點；標指收市報4400點，跌47點或1.07%；納指挫130點或0.89%，收報14525點。



港股昨日終止四連跌，收報26025點，騰訊（0700）業績符合預期，騰訊ADR僅升3.7%，收報57.2美元，折算約445.45港元，較港收市價高2.1%，成交額達5.54億美元，今早港股股價或高開。



【09:57】阿里挫逾3%創新低

恒大物業（6666）曾挫4%，低見6.21元，現報6.27元，仍跌3.4%，成交額達3,230萬元；中國恒大（3333）亦挫4%，報5.04元；恒大汽車（0708）亦瀉4.6%，報11.16元；恒騰（0136）則升2.67%，報4.23元。

阿里巴巴（9988）跌逾3%，報166.2元，曾低見166.1元。

恒指跌幅加劇，瀉逾300點，現報25551點，跌315點或1.22%，恒生科指亦跌68點或1.1%，報6158點。

【09:54】內地股市走勢不一 創業板指漲0.5%

內地股市走勢不一，上證指低開0.29%，報3475點，最新報3469點，跌16點或0.47%；深成指高開0.01%，報14456點，最新報14490點，倒升36點或0.25%。

創業板指高開0.33%，報3259點，最新報3264點，升16點或0.5%。

【09:41】吉利上揚逾6%

恒指跌幅擴大至逾百點，最新報25727點，跌139點或0.54%。恒生科指則微升3點，報6229點，騰訊（0700）撐起，現報439.8元，微升0.825%，成交額達42.36億元。

汽車股方面，吉利（0175）上揚6.01%，報27.85元，成交額7.39億元；比亞迪（1211）亦漲2.1%，報262.2元；長汽（2333）反彈4.65%，報32.6元。

中移動（0941）靠穩，微升0.9%，報51.9元。

中石油（0857）下挫4.32%，報3.1元。

創科（0669）續回吐1.04%，報162元。

【09:20】恒生指數低開79點

恒生指數低開79點或0.31%，報25787點。恒生科指低開17點或0.27%，報6209點。恒生國指開報9141點，跌9點或0.1%。大市暫成交額32.74億元。

騰訊（0700）高開2.7%，報448元；美團（3690）則跌0.37%，報217.4元；阿里巴巴（9988）跌1.75%，報168.6元；快手（1024）續跌1.1%，報70元。

友邦（1299）平開，報97.5元；平保（2318）則低開0.6%，報68.8元。

萬洲（0288）續挫3%，報5.77元。

中移動（0941）微高開0.4%，報51.65元；該公司計劃發行不多於9.65億股A股，即不超過發行後股份總數4.5%，籌560億人民幣。

中生製藥（1177）昨日發盈喜，今早股價高開8.5%，報7.01元。

將公布業績的中海油（0883）開跌1.33%，報8.15元；中石化（0386）跌1.4%，報3.59元；中石油（0857）挫1.5%，報3.19元。