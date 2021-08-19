阿里美團累市插逾600點　科指續尋底瀉近3%｜持續更新

聯儲局凌晨公布7月議息紀錄，決策者考慮今年開始減少買債，多數官員認為可能是合適的做法，僅少數認為明年才屬合理。美股三大指數再度下挫，道指收市報34960點，失守35000點，跌382點；標指收市報4400點，跌47點或1.07%；納指挫130點或0.89%，收報14525點。



港股昨日終止四連跌，收報26025點，騰訊（0700）業績符合預期，騰訊ADR僅升3.7%，收報57.2美元，折算約445.45港元，較港收市價高2.1%，成交額達5.54億美元，今早港股股價或高開。



【15:03】港股跌勢擴大 跌逾600點

港股跌勢擴大，最新跌642點或2.48%，報25224點，恒生科指跌175點或2.83%，報6050點。美團（3690）跌勢加劇，瀉7.6%，報201.6元；阿里巴巴（9988）亦跌5.9%，報161.5元。

平保（2318）挫5.8%，報65.2元；友邦（1299）微跌0.9%，報96.65元。

港交所（0388）回吐2.6%，報470元。

【14:24】科技股續捱沽

科技股續捱沽，拖累港股午後跌幅擴大至逾500點，恒指報25347點，跌519點，國指跌202點，報8948點，科指報6091點，跌135點。

騰訊（0700）報427.2元，跌2.1%，美團（3690）挫7%，報203點，阿里（9988）報162.8元，創上市新低，瀉5.1%，快手（1024）則處於70元以下。

【13:12】恒指午後維持跌幅約450點

恒指午後維持跌幅，現報25414點，跌452點或1.75%。恒生科指挫106點或1.7%，報6120點。

【13:08】SOHO中國續跌1.8%

SOHO中國（0410）午後續跌1.8%，現報3.24元；該公司公布中期業績，股東應佔利潤按年上升67%至3.4億元人民幣，不派中期息。

【13:06】東亞午後升近3%

東亞銀行上半年多賺74%，中期息按年增1.2倍至35仙，該股股價午後應聲抽上，現報12.9元，升2.87%。

【12:06】科網股全軍盡墨

港股持續受壓，恒指半日跌441點或1.71%，中午收報25425點，恒生科指跌85點或1.37%，收報6141點，恒生國指收報8984點，跌165點或1.81%。半日大市成交額822.91億元，北水錄得淨流出1.43億元。

科網股再度受沽壓，騰訊（0700）半日下降0.96%，中午收報432元，成交額達101.43億元；阿里巴巴（9988）大跌3.8%，收報165元；美團（3690）瀉5.22%，收報206.8元；小米（1810）亦跌2.03%，收報24.1元。

汽車股逆市造好，吉利（0175）半日漲2.1%，中午收報26.8元；比亞迪（1211）升1.2%，收報259.8元；長汽（2333）亦升1.9%，收報31.75元。

藥明生物（2269）半日漲2.5%，中午收報115.4元。

華潤啤酒（0291）半日下挫2.5%，中午收報62.5元。

萬洲（0288）半日跌3.5%，中午收報5.74元。

中石油（0857）半日挫逾半成，中午收報3.06元。

【11:47】恒指跌幅略為收窄

恒生指數跌幅略為收窄，最新報25388點，跌478點或1.85%。恒生科指挫98點或1.58%，報6128點。

【11:12】美團插逾6%

恒生指數最新報25349點，跌517點或2%，恒生科指報6103點，跌122點或1.97%，國指亦插196點或2.15%，報8953點。大市成交額暫為702.53億元。

美團（3690）插逾6%，報204.6元；阿里巴巴（9988）仍挫3.73%，報165.2元。

藥明生物（2269）上漲1.6%，報114.4元。

【10:24】美團急挫半成

美團（3690）急瀉半成，低見206.2元，最新仍跌4.7%，報208元；阿里巴巴（9988） 跌逾3%，破底低見165.5元；小米（01810） 跌1.4%，報24.25元；京東（9618）微跌0.63%，報251.8元。

快手（1024）續瀉3.9%，報68元。

嗶哩嗶哩（9626）亦轉跌1.03%，報528元。

恒指續瀉逾400點，報25453點。

【10:10】快手續尋底

快手（1024）挫2.8%，報68.75元，成交額達2.11億元。

【09:57】阿里挫逾3%創新低

恒大物業（6666）曾挫4%，低見6.21元，現報6.27元，仍跌3.4%，成交額達3,230萬元；中國恒大（3333）亦挫4%，報5.04元；恒大汽車（0708）亦瀉4.6%，報11.16元；恒騰（0136）則升2.67%，報4.23元。

阿里巴巴（9988）跌逾3%，報166.2元，曾低見166.1元。

恒指跌幅加劇，瀉逾300點，現報25551點，跌315點或1.22%，恒生科指亦跌68點或1.1%，報6158點。

【09:54】內地股市走勢不一 創業板指漲0.5%

內地股市走勢不一，上證指低開0.29%，報3475點，最新報3469點，跌16點或0.47%；深成指高開0.01%，報14456點，最新報14490點，倒升36點或0.25%。

創業板指高開0.33%，報3259點，最新報3264點，升16點或0.5%。

【09:41】吉利上揚逾6%

恒指跌幅擴大至逾百點，最新報25727點，跌139點或0.54%。恒生科指則微升3點，報6229點，騰訊（0700）撐起，現報439.8元，微升0.825%，成交額達42.36億元。

汽車股方面，吉利（0175）上揚6.01%，報27.85元，成交額7.39億元；比亞迪（1211）亦漲2.1%，報262.2元；長汽（2333）反彈4.65%，報32.6元。

中移動（0941）靠穩，微升0.9%，報51.9元。

中石油（0857）下挫4.32%，報3.1元。

創科（0669）續回吐1.04%，報162元。

【09:20】恒生指數低開79點

恒生指數低開79點或0.31%，報25787點。恒生科指低開17點或0.27%，報6209點。恒生國指開報9141點，跌9點或0.1%。大市暫成交額32.74億元。

騰訊（0700）高開2.7%，報448元；美團（3690）則跌0.37%，報217.4元；阿里巴巴（9988）跌1.75%，報168.6元；快手（1024）續跌1.1%，報70元。

友邦（1299）平開，報97.5元；平保（2318）則低開0.6%，報68.8元。

萬洲（0288）續挫3%，報5.77元。

中移動（0941）微高開0.4%，報51.65元；該公司計劃發行不多於9.65億股A股，即不超過發行後股份總數4.5%，籌560億人民幣。

中生製藥（1177）昨日發盈喜，今早股價高開8.5%，報7.01元。

將公布業績的中海油（0883）開跌1.33%，報8.15元；中石化（0386）跌1.4%，報3.59元；中石油（0857）挫1.5%，報3.19元。