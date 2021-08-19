中概股遭內外夾擊　監管風雲下穩中求勝　可吼內險內銀股｜許繹彬

本周二（17日）國家市場監督管理總局發布《禁止網絡不正當競爭行為規定》，更罕有高調地公開徵求意見稿，目的看來要整治「奸商」的壟斷行為，而市場一聽見「監管」便顯得「腳軟」，拖累科網股再成洗倉對象。「監管風雲」再度來襲，拖累港股周二突然急瀉超過500點，26100點作為防守多時的重要支持區，亦在日內失守，緊隨25800亦不堪一擊，直逼25500水平，而且周二跌市中成交顯著上升，攀升至近1,700億元。

儘管昨天港股回升，但回升並不「顯著」，亦只能用「隨量」回升來描述，因為依據昨天的走勢而言，在反彈市中，成交又再萎縮，只有1,300億元左右，可見反彈市中成交未能配合。而且當大市一鼓作氣反彈至26000水平時，四方八面的沽盤又突然湧至，尤以科技板塊的沽壓最為顯著，再次頓成淡友攻擊對象。但淡友此舉，相信並非無跡可尋，因為國內的一浪接一浪的「監管風雲」，可謂層出不窮。

不但國內正上演「監管風雲」，另一邊的美國亦突然再向積弱已久的中概股「開多一槍」，嚴厲直指投資在美上市的中概股屬「非常危險」，更指投資此類股票，實際上是投資「空殼公司」的股票，而非相關中企的直接股權。此番言論一出，令在美上市的中概股再次出現「逃亡潮」，股價再次出現「一沉百踩」，而此類被直指「有危險」的對象，大部份均是以科技股或科研股為主，故現階段在港上市的科技股，可謂「內外夾擊」，短期仍處於弱勢，幸好股王騰訊（0700）公布其業績，稍勝市場預期，此消息一出，能否因此而穏定一眾科技股，投資者不妨拭目之待。

大市方面，現先以25400作重要支持區，上望重返26100；由於市況仍欠穏固，建議仍要避開敏感股份，投資者可考慮留意內險及內銀股，招商銀行（3968）及新華保險（1366）可算是穏中求勝之選。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。