汽車晶片短缺加劇　業內人士：缺芯料持續至2022年春季

海外部分地區近期疫情變化，對汽車關鍵零部件生產造成影響。業內人士預計，晶片短缺對國內汽車工業的影響將持續到2022年春季。



《中國證券報》8月20日報道，馬來西亞疫情給全球晶片業增加了諸多不確定性。「我們正在評估疫情影響，考慮把一些產品線調整到其他國家去生產。」一家在馬來西亞建有產線的晶片大廠高管表示。

交貨周期延長

馬來西亞是全球半導體產品第七大出口國，其中英特爾、英飛凌、意法半導體、恩智浦、德州儀器、安森美等國際半導體巨頭在此設有生產基地。Statista數據顯示，在全球半導體後端封裝市場，馬來西亞佔據8%的份額。

據報道，意法半導體位於馬來西亞麻坡的一座封測厂部分產線關停。意法半導體表示，經當地衛生管理部門同意，8月16日公司麻坡工廠的一個部門進行隔離，並於8月18日重啟運作。

有產業人士表示，馬來西亞疫情給晶片產業帶來較大影響，不少國際大廠在當地的產線時不時就會關停。

相比晶圓廠，封測廠的自動化程度更低，產線需要很多工人，疫情防控難度加大。同時，疫情對物流帶來較大影響，交貨周期延長。

值得注意的是，國內「封測三雄」之一的華天科技(12.500, 0.03, 0.24%)在馬來西亞設有產線。公司董秘常文瑛稱，馬來西亞的產線主要開展射頻業務，以及汽車電子相關產品，目前運轉正常。「汽車電子產品也在正常供應」。

影響車企生產節奏

「博世ESP/IPB、VCU、TCU等晶片受到影響。預計8月份後續基本處於斷供狀態。」博世（中國）投資有限公司執行副總裁徐大全表示。

去年三季度以來，汽車晶片短缺狀況仍未緩解。8月19日，俄羅斯著名汽車製造商伏爾加汽車廠宣佈，從8月23日起位於陶里亞蒂工廠的三條汽車生產線暫停生產，主要由於缺乏汽車電子元件。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，馬來西亞晶片廠多，直接影響博世等國際半導體巨頭的零部件生產，從而影響到汽車生產的節奏。

吉利汽車集團CEO淦家閲此前表示，受到馬來西亞疫情的影響，晶片供應較為緊張。晶片短缺給吉利上半年的銷量和經營帶來挑戰。目前，吉利旗下新能源品牌幾何汽車訂單超萬輛，由於全球缺芯問題該車呈現「一車難求」的狀況。

中國汽車工業協會根據11家汽車重點企業的旬報數據整理顯示，8月上旬，11家重點企業汽車生產完成31.2萬輛，按年下降34%。陳士華預測，晶片短缺或造成國內汽車市場8月減產50萬輛至70萬輛。

對於晶片短缺問題，乘聯會秘書長崔東樹表示，需要產業鏈協同，合理控制晶片庫存，遠近結合、多措並舉，加強供需對接，推動我國汽車產業平穩健康發展。