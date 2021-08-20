恒指再瀉逾700點　創9個月新低　科指插4%｜持續更新

周四美股三大指數一度全線下跌，道指期貨曾跌超300點。結果開市後跌幅持續收窄，最終納指及標指成功倒升收市，道指則微跌66點或0.2%。

美國10年期債息跌至1.2183厘。美滙指數則曾升0.44%至93.526。面對美元轉強，商品價格受壓，紐約期油連跌6日，挫至每桶最低62.41美元，創5月以來新低位。現貨金價反覆跌0.43%，至每盎司1780.4美元。



【11:40】港股再創9個月新低

恒指午市前跌幅擴大，插逾700點，低見24589點，跌穿7月27日的低位24748點，再創逾9個月新低。互聯網醫療受挫，藍籌阿里健康插13%。生物醫藥股亦普遍下插，藥明生物跌逾一成；信達生物（1801）跌13%。

科技指數再跌逾4%，失5800關，續刷新歷史新低。成份股幾乎全線下跌，僅同程藝龍（780）逆市升3%。平安好醫生、京東健康均跌超一成。

【10:50】跌幅擴至逾400點

恒指跌幅再度擴大，最多跌逾451點或1.7%，低見24865點。成交額約750億元。

騰訊倒升1%，惟無助大市轉勢，最新報425.8元，成交額達94億元。

思摩爾國際（6969）曾插逾15%，低見36.55元。該公司昨日公布中期業績，經調整純利按年增1.27%，至29.75億元。

SaaS股普遍造好，醫渡科技（2158）、 金山軟件（3888）、微盟（2013）紛紛逆市漲2%以上。

【09:45】恒指跌超300點 失兩萬五關

恒生指數跌近400點，低見24911點；科指插逾2%，低見5885點。

藥明生物（2269）跌超7%，逼近100元關；美團、阿里跌逾4%；小米挫超3%。

思摩爾國際（6969）跌逾11%。

【09:20】恒生指數低開43點

恒生指數低開75點或0.3%，報26241點。恒生科指低開23點或0.38%，報6020點。恒生國指開報8894點，跌21點或0.24%。大市暫成交額31.4億元。

聯通（0762）高開5.62%，該股上半年多賺逾兩成，擬分拆子公司智網科技至A股上市。內房有支持，碧桂園（2007）、龍湖集團（0960）、中海外（0688）高開。

ATMX表現疲弱，除騰訊（0700）外其餘普遍下跌，其中阿里巴巴（9988）跌2.47%，開報158.1元，再創2019年以來的上市新低。美團（3690）開報200元，跌1.28%。