人民幣中間價跌131點子　創4個月低　離岸價再失6.5關

撰文：翟梓謙
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人民幣匯價近日偏弱，今日人民幣中間價開報6.4984，較上日6.4853再挫131點子，創4個月低。

人民幣在岸價及離岸價再挫至6.5關。

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