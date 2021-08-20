港股挫逾400點墮進熊市　專家稱難分析前景　如急需資金可先沽貨

科技股的弱勢，相信在短期內難改，畢竟內地監管風潮方興未艾，多個與互聯網相關的行業，先後成為內地監管對象，科技股又如何可以擺脫弱勢？投資者面對本輪監管風潮，信心難免受打擊，本周大市5個交易日中，僅周三（18日）上揚，全周累跌1,542點，最低曾低見24581點，失守今年7月27日的24748點低位。再創年內低位之餘，更讓港股陷入熊市。港股市場危機四伏，投資者又何去何從？

有分析員指出，目前港元匯價弱勢，不排許有外資沽貨，加上監管風險持續，難分析港股前景，又認為投資者於短期內有資金需要，不如先行沽貨；如想撈底則應將目光落入績優股。



網上醫療股遭掟貨

恒指收市報24849點，跌466點，國指收市報8724點，跌173點，科指收市報5895點，跌148點，成交額為2,043.28億元。

與網上醫療相關的股份，今日成為投資者沽貨對象。《人民日報》發表評論，指出要加快完善互聯網診療﹑處方用藥辦法，更好保障就醫購藥服務需求，讓人們在線上線下均能安心就醫購藥。醫藥及與網上醫藥股份，為表現最差股份，其中阿里健康（0241）瀉13%，京東健康（6618）跌幅更達14%，反映出投資者對此消息反應相當強烈。

至於作為引發本輪港股跌勢元凶的科技股，今日普遍下跌，阿里（9988）收市報157.9元，跌2.6%；美團（3690）失守200元，小米（1810）亦錄得逾2%，僅昨日進行回購的騰訊（0700）可以逆市上揚1%。

當然今日港股跌勢屬相當全面，能源﹑內需以致相對強勢的汽車股同告低收，多少反映出投資者信心大減。

想撈底可針對業優股

在如此疲弱市況下，投資者應如何自處？百利好証券策略師岑智勇，隨著大市已跌穿上月27日低位24748點，反映處於尋底格局。大市目前已補回2020年3月21日的上升裂口，相信後市略有反彈。

他指出若投資者準備撈底，可以留意業績表現理想的股份，如東方海外（0316）及友邦（1299），反而科技股在監管風險籠罩下，不宜沾手。他又指出其客戶持有友邦及中海油（0883）。

京華山一研究部主管彭偉新指出，目前市況較受到政策因素主導，加上港匯轉弱，目前難以指出股市在24700點附近跌勢停下來。他又指出若投資者在未來一段時間有較急切資金需求，不如先行沽貨套現，並且作多風險管理。