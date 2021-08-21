恒指失守二萬五　高位跌兩成陷熊市　騰訊單天難保至尊｜財經評論

港股回穩兩周後再度急跌，失守二萬五關，報24849點，全周跌1,541點或5.8%，創九個月低，甚至自2月18日的31183高位回調兩成，陷入技術上熊市。



北水上周淨流走180億元，惟周五對作淨買入騰訊（0700）16億元。可是騰訊單天難保至尊。雖然季績符預期，非國際財務報告準則（non-GAAP）權益持有人應佔溢利340.4億元人民幣，按年上升13%，惟創2019年第三季以來最慢增速。同時，騰訊周四及周五又公布斥資7,696.51萬港元及1億元回購18萬股和24萬股。

再者，有「中國巴菲特」之稱的段永平，繼月初透露撈底騰訊後，近日又稱再買入了騰訊及阿里巴巴 （9988）。可是，仍然未能撑起大市，騰訊全周累跌9.5%，報425.4元，甚至自2月18日的773.9元高位跌至近日的420元水平，周五更曾一度跌至412.2元，創去年6月新低，高低跌幅達46.7%，而阿里巴巴上周更大跌14.2%，報157.9元。

藍籌股阿里健康上周大跌18.7%，公用股成為資金避難所。（資料來源：彭博）

公用股成資金避難所

中國監管層出不窮，市場亦成驚弓之鳥。周五市場突然流傳出一份市場監督管理總局價監競爭局發布的《關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知》，而網信辦聯合國家發改委、工信部、公安部和交通運輸部發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，以及《人民日報》發表評論稱，加快完善互聯網診療、處方用藥辦法，更好保障就醫購藥服務需求，均其相關板塊大幅大跌。

藍籌股阿里健康（0241）率先受害，全周大跌18.7%，報9.97元，半年間大跌近七成。同業京東健康（6618）亦全周累跌23.7%，平安好醫生（1833）跌18%，報58.3元。

反而申洲（2313）表現最好，回升3.9%，報184.1元。至於公用股成為資金避難所，領展（0823）、中電（0002）、煤氣（0003）分別上升1.4%、1.4%及1.1%，跑贏大市。

恒生科指上周大跌10.5%，報5895點，自2月18日11001點高位反覆下跌，高低跌幅47.6%。（資料來源：彭博）

科指快「腰斬」 平台型公司破底

恒生科指上周大跌10.5%，報5895點，自2月18日11001點高位反覆下跌，高低跌幅47.6%。上周，30隻成分股之中，僅惟一一隻錄得上升的是聯想（0992）。聯想截至6月底3個月的季績不錯，上季收入按年增長27%至169億美元，毛利率按年增長1.39個百分點至16.7%，純利按年增1.19倍至4.66億美元，創歷史新高。

可是，平台型公司仍然捱沽。嗶哩嗶哩（9626）、美團（3690）、快手（1024）分別累跌18.6%、17.1%、15%。其中，嗶哩嗶哩和快手屢屢破底，分別報494元及68.05元。