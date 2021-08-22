陳茂波：鞏固國際金融中心地位　擴大在港離岸人民幣資金池

財政司司長陳茂波今（22日）在網誌表示，繼次季GDP增長錄得7.6%、上調全年增長預測至5.5%至6.5%，以及最新的失業率回落到5%，均反映本港經濟正漸趨復甦，然而，各行業的就業情況雖逐步好轉，卻仍未完全恢復至去年初疫情爆發前的水平，再者，經濟以至就業市場的改善勢態能否持續，還須視乎疫情的變化以及防疫控疫工作的成效。

本地經濟呈逐步好轉跡象

此外，陳茂波又提到金融服務業，他形容為香港經濟的最強環節，仍然要走在最前沿，不斷的自我突破、自我超越，鞏固香港國際金融中心的地位，並按「總體籌劃、穩步推進」的策略發展。

陳茂波引述多項數據反映香港的優勢與效率。例如，今年上半年本港銀行體系的總存款額超過15萬億港元，比去年底增加約5%，如果單計港元的存款更增加近8%。在港管理的資產規模亦進一步增加。截至去年底，香港資產及財富管理業務所管理的資產規模，按年上升21%，增加到近35萬億港元。香港是亞洲最大的對沖基金基地，同時亦是緊接內地第二大的私募基金基地。至於港股市場雖然隨外圍環境變化而時有波動，但新股集資方興未艾。

（陳茂波網誌圖片）

要確保金融發展能服務實體經濟

陳茂波又指，金融業作為現代經濟的核心，最重要還是確保金融發展能服務實體經濟，不應單單關注股票及資產管理等環節，而是需要檢視全鏈條、全產業的發展藍圖，作總體籌劃，並按步就班，穩步推進。

目前香港發展金融業的大方向之一，是擴大在港的離岸人民幣資金池及相關投資產品，讓持有離岸人民幣資金的企業和機構可「一站式」的在港存放、管理、調撥和投資。

他指，港交所剛獲批准推出的A股指數期貨合約，是首隻獲內地當局正式授權的離岸A股股指期貨。它為離岸參與A股市場的投資者提供有用的風險管理工具，亦豐富了本港金融產品的選項。而「粵港澳大灣區跨境理財通」和「債券通」南向通亦已準備就緒，有助進一步擴大和深化兩地金融市場的互聯互通。