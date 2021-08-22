劉麥嘉軒：積金局討回2億拖欠積金供款　創十年新高

新冠肺炎疫情拖累本港經濟，不少僱主拖欠僱員的強積金供款。積金局主席劉麥嘉軒今（22日）在網誌表示，保障「打工仔」的強積金權益，是擔任主席之後所訂立的工作重點之一。於2020至21年度，積金局已為超過10萬名受影響僱員討回近2億元強積金拖欠供款，金額是十年的紀錄。

劉麥嘉軒指，局方巡查了約900間機構，就拖欠供款個案發出超過30萬份徵收附加費通知書，調查了超過4.5萬宗個案。另外，向涉嫌違例的僱主及有限公司董事或管理人員發出逾600張檢控傳票，並向屢次拖欠供款的僱主發出40份罰款通知書。其中，發出徵收附加費通知書的數目及調查個案宗數，均比2019/20年度增加。

劉麥嘉軒續稱，自3月中上任以來，已多次親自「落區」，前往不同的工作場所，了解基層勞工的工作情況，以及對退休保障的看法，亦趁機解釋強積金和及早規劃退休的重要性。經過一連串的接觸，留意到不同行業及社群對管理強積金有不同需要，除了設計針對不同情況的「訊息包」外，更需持續不斷地透過外展活動，將有關訊息傳遞予更多打工仔。

對於流動性比較大的行業，她呼籲僱主，在為臨時僱員供款之餘，亦要向受託人提供充足的僱員資料。又提醒工友就應盡快開「散工卡」，因為即使經常轉工，如果新僱主在同一個行業計劃註冊，工友只須向新僱主出示相應的「散工卡」或戶口號碼，僱主便可將強積金存入其帳戶。

她續指，隨著「零工」（Gig worker）近年興起，需要制定更多具針對性的策略，應對這個新趨勢。