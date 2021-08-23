《沽注一擲》原型Michael Burry續睇淡美國國債　債息或再度走高

電影《沽注一擲》的原型Michael Burry正在押注長期美國國債將下跌。美國證券交易委員會（SEC）披露，截至6月底，Michael Burry管理的Scion基金持有iShares 20年期以上美國國債ETF的2.8億美元看跌期權，較三個月前的1.72億美元有所增加。

《智通財經》報道，在聯儲局舉行傑克遜霍爾年會之前，許多人仍懷疑聯儲局是否將在今年晚些時候開始縮減債券購買規模。市場將聽取聯儲局主席鮑威爾的暗示，了解新冠疫情的復甦對經濟增長有多大影響，以及聯儲局改變政策方針時經濟增長是否會受到影響。

摩根士丹利美國利率策略主管Guneet Dhingra表示，「從就業市場到通脹，我們看到的經濟數據的每個方面都趨向於相當健康。」這應會導致未來幾個月收益率上揚。「對Delta變種病毒的擔憂已被市場消化，（情緒）可能已經見頂。我們正在關注聯儲局主席鮑威爾是否更新了他對Delta變種病毒的看法，此前他似乎並不特別擔心。」

聯儲局上次會議的紀要顯示，多數官員認為，從今年晚些時候開始，聯儲局將減少月度債券購買。市場預計聯儲局將於2023年第一季度開始加息。

跟蹤20年期以上國債的iShares ETF自3月份觸底以來已經上漲了12%，而30年期國債收益率從2.51%跌至1.87%。

摩根士丹利策略師Matthew Hornbach在本月告訴客户，儘管10年期美國國債收益率大幅下跌，但他仍對自己的建議充滿信心。他此前預計，隨着聯儲局將在12月宣佈縮減購債規模，今年年底美國國債收益率將從目前的1.26%升至1.8%。

尚不清楚Michael Burry自6月以來是否改變了立場。

在今年2月的一系列推文中，Michael Burry警告稱，經濟重新開放和經濟刺激措施將助長通脹，並將美國目前的政策與德國在20世紀20年代的惡性通脹相提並論——這種情況可能會促使聯儲局加息。

Michael Burry押注看跌美國國債的選擇與大多數華爾街策略師的呼聲基本一致。媒體調查顯示，華爾街分析師對10年期美國國債收益率的中值為1.6%，最樂觀和最悲觀的預測分別為1%和2%。